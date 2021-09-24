El ombudsman fiscal apoyó a un contribuyente para solicitar la corrección de una homonimia o duplicidad en el RFC. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente consiguió la desvinculación de la CURP de una persona homónima del RFC de un contribuyente, al quedar demostrado que dicha clave le fue asignada primero. En este caso, una persona física solicitó la devolución de impuestos del ejercicio fiscal 2019. Pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le negó la devolución. La autoridad fiscal argumentó que el pagador de impuestos había omitido declarar ingresos por sueldos y salarios, por parte de un retenedor con el cual no había sostenido una relación laboral.

Procedimiento de queja de un contribuyente que presentaba homonimia

En este contexto, el contribuyente inició un procedimiento de queja, para que el SAT le indicara los motivos por los que resolvió negar su solicitud de devolución. Derivado de la tramitación de la queja, se tuvo conocimiento de que el contribuyente compartía su RFC con una persona homónima, actualizándose la figura de duplicidad. Por eso, la Prodecon informó que se realizaron las gestiones correspondientes con la autoridad fiscal, para que la clave del RFC que le había sido otorgada al quejoso fuera desvinculada de su homónimo. Para hacer lo anterior, el contribuyente exhibió el “Acuse de inscripción al RFC”, en el que constaba que la homoclave en cuestión se le asignó desde 1996, siendo esta fecha anterior al momento en que la persona homónima fue dada de alta ante dicho padrón de contribuyentes.

El SAT actualizó la base de datos institucional del contribuyente

En respuesta, la autoridad actualizó su base de datos institucional, asociando la CURP de la contribuyente a la clave del RFC que le correspondía. Finalmente, con dicha información y con ayuda de la Prodecon, la quejosa realizó el procedimiento de “Conciliación de quejas por facturación”, contemplado en la Regla 2.7.1.49. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. Esto lo hizo para solicitar al retenedor, con el cual no tuvo relación laboral, la cancelación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que expidió a su favor. Puedes ver la información que publicó la Prodeconaquí / Página: 59 / Fecha de publicación: septiembre de 2021.

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