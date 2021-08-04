Con la prórroga, las empresas tendrán un mes para cumplir con los requisitos del REPSE. Este fin de semana, durante el periodo extraordinario de sesiones, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsi...

Con la prórroga, las empresas tendrán un mes para cumplir con los requisitos del REPSE. Este fin de semana, durante el periodo extraordinario de sesiones, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron aplazar un mes la entrada en vigor de la reforma al outsourcing. Durante las discusiones, la diputada panista Patricia Terrazas propuso una prórroga hasta el 31 de diciembre, pero fue rechazada. De acuerdo con la diputada, 70 mil empresas ya iniciaron el registro; sin embargo, solamente 25 mil lo han conseguido. Esto representa solamente el 30%, es decir, 45 mil empresas siguen sin obtener el aval de la Secretaría del Trabajo. De acuerdo con El Heraldo de México, hay 40 mil empresas de subcontratación en el país. De esas, solamente 12 mil han terminado los procesos de inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE). En ambos casos, cerca del 30% de las empresas han logrado terminar el registro.

Un mes para resolver problemas con el REPSE

Tras conocer la prórroga de un mes, la Coparmex dijo que aunque celebra el nuevo plazo, no será suficiente para cumplir con los requisitos. En este sentido, las empresas también deben enfrentarse a problemas técnicos y burocráticos de la plataforma del REPSE. De acuerdo con organizaciones empresariales y abogados laboralistas consultados al diario El Economista los diez contratiempos principales de la plataforma son los siguientes:

No hay coordinación entre la STPS, el IMSS, el SAT y el Infonavit respecto a la emisión de las opiniones de cumplimiento requeridas, pues la información compartida entre las dependencias está desactualizada en ocasiones. Si la opinión de cumplimiento es negativa, es difícil aclarar el motivo, pues las autoridades se encuentran laborando con poco personal. Las constancias de no adeudo del Infonavit están tardando mucho en ser emitidas. En el REPSE no se pueden distinguir los servicios u obras especializadas de los servicios complementarios compartidos por empresas del mismo giro. No hay criterios definidos para diferenciar entre los servicios que deben registrarse en el REPSE y los que no, al considerarse de naturaleza mercantil o civil esto satura el sistema. Respecto a la baja de los registros patronales por clase del IMSS, requerido para la transferencia patronal, no hay excepciones relativas a los trabajadores discapacitados, que no pueden ser dados de baja mientras estén discapacitados. Al hacer la sustitución patronal en persona se requieren más datos que los que se piden al hacer el trámite en línea. La sustitución patronal también debe hacerse ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), pero el Instituto no fue considerado en la reforma. Hay muy pocas citas en el SAT, lo que entorpece la renovación de la e-firma. Las empresas recién creadas han recibido opiniones negativas por no tener historial.

Con información de El Heraldo de México de El Economista https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/2/outsourcing-empresas-aprueban-requisitos-solo-323-321767.html https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/10-problemas-que-motivaron-la-extension-de-plazos-de-la-reforma-de-outsourcing-20210723-0059.html

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