A partir de 2022, las empresas y fideicomisos deben obtener y conservar la información de sus beneficiarios controladores.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente recordó a los contribuyentes que deben cumplir con una obligación relacionada con los beneficiarios controladores.

¿Qué son los beneficiarios controladores?

De acuerdo con el SAT, el beneficiario controlador es la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras se beneficia o benefician por su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, explicó que a partir del 1 de enero de 2022, entró en vigor una nueva obligación aplicable entre otros, a las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, así como las partes contratantes o integrantes de figuras jurídicas, que consiste en obtener y conservar en la contabilidad, la información actualizada de sus beneficiarios controladores. En la conferencia mensual de febrero del IMCP, el especialista dijo que los contribuyentes obligados deben establecer los procedimientos de control interno para obtener la información de forma completa y fidedigna.

Multas de 500 mil a 2 millones de pesos

El integrante del IMCP advirtió que incumplir con la obligación mencionada, podría generar multas de 500 mil a 2 millones de pesos. Una nota publicada por Reforma indica que, a partir de este año, será obligatorio que las empresas y fideicomisos tengan información detallada de sus beneficiarios controladores, incluida hasta la de sus cónyuges. El presidente del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Juan Manuel Puebla, dijo al diario que la nueva obligación se estableció para evitar la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La nota indica que aunque todavía no se señala que la información deberá ser otorgada al fisco, es necesario recabarla para que forme parte de la contabilidad, lo que será sumamente difícil, describió Puebla durante su participación en el "Cuarto Congreso Nacional de Reformas 2022". Puedes ver la información que publicó el IMCP sobre su conferencia mensual de febrero aquí / Fecha de publicación: febrero de 2022.