La inflación en nuestro país sigue su descenso: en septiembre registró un 4.44%, su novena quincena moderada. ¿Qué impacto tendrá en la economía?" La inflación en México continúa su tendencia a la baja, registrando un 4.44% a tasa anual en la primera mitad de septiembre, marcando la novena quincena consecutiva de moderación. Estos datos, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), muestran una disminución en comparación con el 4.60% registrado en la segunda mitad de agosto. Aunque la inflación se ha desacelerado más de lo previsto para la primera quincena de septiembre, sigue por encima del rango objetivo del Banco de México (Banxico) del 3%, con un margen de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. En agosto, el banco central optó por mantener su tasa de interés de referencia en un máximo del 11.25%, destacando la necesidad de mantenerla en ese nivel durante un período prolongado para alcanzar la convergencia hacia el objetivo oficial. La tasa de inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como alimentos y combustibles, ha disminuido por decimoquinta quincena consecutiva, llegando al 5.78%, su nivel más bajo desde noviembre de 2021, en comparación con el 5.96% registrado en la segunda quincena de agosto. La inflación en productos básicos ha pasado de un 6.66% en la segunda mitad de agosto a un 6.35% en la quincena siguiente, debido a una moderación en los precios al consumidor de alimentos, bebidas y tabaco, que registraron un 7.73%. En cuanto a los servicios, aumentaron sus precios en un 5.08% anual, en comparación con un 5.11% anterior. Los servicios relacionados con colegiaturas observaron una tasa de inflación del 6.58% en los primeros quince días de septiembre, en comparación con el 5.63% de la primera quincena de agosto. La inflación no subyacente se desaceleró de un 0.61% anual a un 0.48%. Dentro de este índice, los precios al consumidor aumentaron un 3.57% en productos agropecuarios y disminuyeron un 2.20% en energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno.

Energéticos, con baja anual

En lo que respecta a los energéticos, se ha observado una disminución de precios del 5.30% anual en la primera mitad de septiembre, marcando la decimotercera quincena consecutiva de caída en los precios. Durante los primeros 15 días de septiembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación del 0.25%, mientras que el índice subyacente presentó una tasa del 0.27% en el mismo período. En el índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de los productos básicos aumentaron un 0.21% y los de los servicios un 0.34%. Dentro del índice no subyacente, a tasa quincenal, los precios de los productos agropecuarios subieron un 0.54%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno disminuyeron un 0.13%. Los analistas han destacado que la próxima semana se llevará a cabo la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México para tomar decisiones sobre la política monetaria.