Los contribuyentes pueden registrar sus citas a través de la aplicación SAT Móvil, consultar la fecha y hora, y conocer su estatus o cancelarlas La aplicación SAT Móvil es una herramienta desarroll...

Los contribuyentes pueden registrar sus citas a través de la aplicación SAT Móvil, consultar la fecha y hora, y conocer su estatus o cancelarlas La aplicación SAT Móvil es una herramienta desarrollada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que facilita a los contribuyentes el acceso a diversos servicios fiscales desde dispositivos móviles. Con esta aplicación, los usuarios pueden realizar varias gestiones, como las siguientes:

Consultar la situación fiscal

Revisar su buzón tributario para recibir notificaciones

Verificar el estatus de sus devoluciones de impuestos

Generar su Constancia de Situación Fiscal

Acceder a facturas electrónicas

Recibir recordatorios de obligaciones fiscales, entre otros.

Citas en SAT Movil

Además, el SAT recientemente recordó que los contribuyentes pueden registrar sus citas a través de la aplicación SAT Móvil, consultar la fecha y hora, y conocer su estatus o cancelarlas.

Descarga la app SAT Móvil gratis

App Store:

https://apps.apple.com/mx/app/sat-m%C3%B3vil/id1558245095

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.sat&pli=1 El objetivo de SAT Móvil es simplificar y agilizar las interacciones con el SAT, brindando mayor comodidad a los contribuyentes para que gestionen sus obligaciones fiscales desde cualquier lugar y en cualquier momento. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2024.