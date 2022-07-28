El Fondo consideró que los países pueden dar apoyos directos a la población más vulnerable, pero esto debe ser compensado con un incremento de impuestos. El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que lanzó en mayo de este año el gobierno federal incluye 24 alimentos y productos básicos y tiene como objetivo contener los precios de éstos. Sin embargo, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) informó que 17 elementos de la canasta básica reportaron incrementos en algunas entidades del país. “17 productos de la canasta básica se reportaron al alza. En el periodo de referencia, los productos que reflejaron mayores incrementos son: la naranja con 98.9 por ciento, la papa 80.9 por ciento, el frijol pinto con 16.5 por ciento, y el jitomate saladette con 24 por ciento”, destacó el organismo especialista del sector agroindustrial Ante esta situación el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que los países pueden dar apoyos directos a la población más vulnerable. Sin embargo, acotó, esto debe ser compensado con un incremento de impuestos o recortes al gasto público, para que "la política fiscal no dificulte aún más el trabajo de la política monetaria" según reporta La Jornada. "Las políticas internas para abordar los impactos de los altos precios de la energía y los alimentos deben centrarse en los más afectados sin distorsionar los precios. Los gobiernos deben abstenerse de acaparar alimentos y energía y, en su lugar, buscar eliminar las barreras al comercio, como las prohibiciones a la exportación de alimentos, que elevan los precios mundiales "advirtió el Fondo.

Aumentan precios

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), únicamente dos de los 24 productos considerados en el Pacic redujeron sus precios: el frijol y el tomate. El resto presenta un incremento muy superior a la inflación general, que llegó a 8.16 por ciento a tasa anual. El FMI recalcó que, en el caso de países que ya subsidian la energía o los alimentos, como México, deberán traspasar los precios internacionales a los consumidores y comprometerse a eliminar los apoyos en los próximos años. Asimismo, hizo un llamado para apoyar a empresas que dependen de un alto consumo energético para evitar daños económicos en cascada.

¿Qué estrategias incluye el Pacic?

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía lanzado el 4 de mayo por el presidente Andrés Manuel López Obrador comprende cuatro estrategias principales.