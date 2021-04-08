El acuerdo sobre la subcontratación laboral pone mucha responsabilidad sobre la empresa contratante, según la Concamin. La noticia importante de esta semana es que el lunes el presidente Andrés Man...

El acuerdo sobre la subcontratación laboral pone mucha responsabilidad sobre la empresa contratante, según la Concamin. La noticia importante de esta semana es que el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia de subcontratación y reparto de utilidades. Estos son algunos de los puntos más importantes del acuerdo:

Prohibición de la subcontratación de personal para actividades que forman parte del objeto social de la empresa.

Se podrán subcontratar servicios especializados cuando no formen parte del objeto social de la empresa.

Creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación.

Responsabilidad solidaria de la empresa contratante en caso de incumplimiento de la subcontratista con el trabajador.

Dos métodos para calcular el reparto de utilidades: límite de tres meses de salario, o el promedio de la participación recibida en los tres últimos años.

Un plazo de tres meses para que los empleados subcontratados pasen a la nómina del patrón real.

Un cambio muy complejo

De acuerdo con la Comisión Fiscal de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el acuerdo implica cambios muy complejos para las empresas. El problema principal es que para los servicios especializados, las empresas contratantes tendrán que asegurarse de que las de outsourcing estén en regla. Esto implica comprobantes de nómina, retenciones de ISR, de IVA y el registro en el padrón de la Secretaría del Trabajo. Ante todos estos requisitos, la Concamin cree que el acuerdo debería simplificarse para las empresas contratantes. En este sentido, la Concamin dijo que la responsabilidad de asegurase de que todo esté en orden debería ser del SAT, IMSS e Infonavit. En entrevista con Enfoque Noticias, Pedro Higuera, Presidente de la Comisión Fiscal de la Concamin, habló sobre todos los requisitos del acuerdo:

Yo creo que un tema relevante será que sí busquemos caminos a la simplificación administrativa para poder implementar esta nueva regulación. Yo creo que a nivel empresarial, a nivel del país, tenemos que buscar los mecanismos que nos lleven a una mayor simplificación.

Es decir, las empresas contratantes solamente deberían consultar con las autoridades si las empresas de outsourcing cumplen o no, en lugar de verificarlo por sí mismas. Con información de Reforma y Enfoque Noticias https://www.reforma.com/ve-concamin-complejo-aplicar-cambios-en-outsourcing/ar2158704 https://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/acuerdo-de-reforma-al-outsourcing-deber-estar-acompa-ado-de-una-simplificaci-n

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