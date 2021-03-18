La Prodecon cree que la falta de citas para renovar la e.firma con el SAT se traducirá en retrasos importantes para los contribuyentes en la declaración anual. La semana pasada, el Servicio de Admi...

La Prodecon cree que la falta de citas para renovar la e.firma con el SAT se traducirá en retrasos importantes para los contribuyentes en la declaración anual. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en el que exhorta a las personas morales a realizar su declaración de impuestos del ejercicio fiscal correspondiente a 2020, a más tardar el 31 de marzo. Con este comunicado, la autoridad fiscal negó la posibilidad de otorgar una prórroga a la declaración anual. La falta de prórroga sumada a las dificultades que tuvieron los contribuyentes para renovar la firma electrónica durante todo el año podría causar problemas graves. De acuerdo con la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), esto podría generar retrasos importantes para los contribuyentes.

Citas en línea

Hay que recordar que a partir del 16 de marzo las personas morales pueden renovar la e.firma desde el portal del SAT. La única condición para realizar la renovación en línea es que el término de la vigencia de la e.firma no exceda de un año y que la persona moral mantenga el mismo representante legal. Sin embargo, durante 2020, conseguir citas para este trámite fue casi imposible, lo que sigue afectando a los contribuyentes. En entrevista con Reforma, Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Prodecon en Nuevo León, explicó que la falta de citas provocó que la firma electrónica de varias empresas caducara. En cuanto a las citas en línea, el especialista explicó que los contribuyentes deben descargar la versión 4.8 del aplicativo del SAT; de lo contrario, no podrán renovar la e.firma. Por último, dijo que a quienes les haya caducado la firma hace más de un año no podrán renovarla por internet.

Citas en sábado

Recientemente, el SAT anunció en un comunicado que extenderán el horario de atención para las personas morales que necesiten una renovación de e-firma para la declaración anual. Lo anterior empezó a partir del martes 16 de marzo y se extenderá hasta el miércoles 31 de marzo. Durante este periodo, habrá disponibilidad de citas durante dos horas más y atención los días sábado 20 y 27 de marzo, para el servicio de renovación de e-firma y revocación de personas morales. El horario de atención será:

de lunes a jueves de 8 a 17 horas,

viernes de 9 a 15 horas y

sábado de 9 a 14 horas.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/teme-prodecon-atraso-en-la-declaracion-anual/gr/

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