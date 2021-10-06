Los convenios ayudan a los patrones a regularizarse con el IMSS sin tener que pagar recargos. Esta semana se presentó ante el Consejo Técnico del IMSS la Evaluación de resultados de la dispensa de ...

Los convenios ayudan a los patrones a regularizarse con el IMSS sin tener que pagar recargos. Esta semana se presentó ante el Consejo Técnico del IMSS la Evaluación de resultados de la dispensa de la obligación de garantizar el interés fiscal a patrones que suscriben convenios de pago a plazos.

Se presentó ante el Consejo Técnico del #IMSS la Evaluación de resultados de la dispensa de la obligación de garantizar el interés fiscal a patrones que suscriben convenios de pago a plazos. 🔗 https://t.co/35bH8yemDL pic.twitter.com/tJQeJVph9e — IMSS (@Tu_IMSS) October 5, 2021

Como señala el IMSS en un comunicado, estos convenios fomentan que los patrones con adeudos se regularicen. Una de las estrategias del Instituto en incorporación y recaudación es promover el cumplimiento voluntario en materia de seguridad social; en particular, del pago puntual de las contribuciones obrero-patronales. Por eso, en 2019 se autorizó la dispensa de la obligación de garantizar el interés fiscal a patrones que se comprometan a un convenio de pago a plazos. Así, los patrones pueden omitir el requisito de conferir garantía del interés fiscal del monto convenido. Esto implica que pueden pagar sus adeudos sin incurrir en erogaciones mayores. De acuerdo con Norma Gabriela López Castañeda, titular de la dirección de Incorporación y Recaudación, a junio de 2021 se firmaron 12,072 convenios de este tipo. De acuerdo con López, los convenios ayudaron a proteger el empleo de cientos de miles de trabajadores en pequeñas, medianas y grandes empresas.

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