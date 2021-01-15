Las personas físicas pagarán menos ISR en 2021, pero no por un apoyo o beneficio otorgado por la autoridad fiscal. En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retendrá menos Impuesto so...

Las personas físicas pagarán menos ISR en 2021, pero no por un apoyo o beneficio otorgado por la autoridad fiscal. En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retendrá menos Impuesto sobre la Renta (ISR) a las personas físicas, confirmó Elio Zurita Morales, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). En entrevista para El Contribuyente, el especialista aclaró que la disminución en la retención del ISR no es por un apoyo o beneficio otorgado por la autoridad fiscal, sino que se trata de un ajuste en las tarifas del ISR por el aumento inflacionario.

Actualización por el aumento inflacionario

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152]. Dado lo anterior, las tarifas del impuesto se actualizaron para el ejercicio 2021. Esto se debe a que la última vez que estas tarifas se actualizaron fue en diciembre de 2017, y desde esa fecha hasta diciembre de 2020 el aumento inflacionario acumulado fue de 11.42%. Es decir, se actualizó el supuesto jurídico de la Ley del ISR.

Las personas físicas pagarán menos ISR

Las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y deben pagar el ISR por los ingresos que perciben. Debido a un concepto llamado impuesto progresivo, cuanto mayores son los ingresos de un contribuyente, mayor debe ser también la cantidad de impuestos a pagar. Por eso, las tarifas de ISR se aplican dependiendo de los ingresos de los contribuyentes. Pero en 2021 las personas físicas verán una disminución del ISR en sus recibos de nómina, y aunque algunos contribuyentes podrían pensar que se trata de un apoyo, no lo es. Simplemente es una actualización de las tarifas del ISR prevista en la ley, señaló Zurita Morales. Para tener una idea de la disminución de la retención del ISR, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) compartió los siguientes ejemplos:

Una persona que gana 5,000 pesos al mes, en 2021 le van a retener 6.97 pesos menos de ISR que en 2020.

A una que gana 10,000 pesos al mes le van a retener 78.54 pesos menos de ISR.

Y a una que gana 50,000 pesos al mes le van a retener 489.88 pesos menos de ISR.

Puedes ver las tarifas del ISR para 2021 aquí / Fecha de publicación: 11 de enero de 2021.

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