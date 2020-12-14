Como parte de la iniciativa para proteger a los colaboradores, la Secretaría del Trabajo ha dicho que se sancionará a los empleadores que realicen prácticas irregulares como despidos masivos a fin ...

Como parte de la iniciativa para proteger a los colaboradores, la Secretaría del Trabajo ha dicho que se sancionará a los empleadores que realicen prácticas irregulares como despidos masivos a fin de año. Durante meses, el Ejecutivo Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anticipó el lanzamiento de una iniciativa que pretende regular el outsourcing en México. Con frecuencia señaló la práctica de despedir masivamente a los trabajadores para no pagarles las prestaciones de ley, como el aguinaldo o el reparto de utilidades, como una de las razones de mayor peso por la que mayores controles a la subcontratación laboral era necesaria. El 12 de noviembre por fin presentó la iniciativa, lo que dio inicio a una amplia negociación con líderes de la iniciativa privada. Como producto de este diálogo, representantes del sector empresarial, el obrero y del gobierno federal firmaron un acuerdo tripartito respecto a la regulación de la subcontratación. El cuarto punto del acuerdo, que firmó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exhorta a las empresas a evitar la baja masiva de trabajadores en diciembre. De lo contrario, as autoridades como el IMSS, el SAT y el Infonavit, procederán no sólo administrativa, sino también penalmente en contra de los infractores.

Acuerdo tripartita para regular la subcontratación

Ante la iniciativa de reforma por regular el outsourcing en el país, se llegó a un acuerdo mediante una conferencia de prensa entre el sector empresarial, sector obrero y el Gobierno de México, el cual consta de cuatro puntos, los cuales son:

Se estipula que las empresas del país regularicen sus plantillas laborales de inmediato dentro del marco de la reforma presentada por el Ejecutivo Federal. Habrá un proceso de consulta con tiempo suficiente para discutir el reparto de utilidades dentro del margen de lo planteado por la iniciativa, es decir, bajo el supuesto de que las empresas no puedan subcontratar personal. Asimismo se accedió a la petición del sector empresarial para que la reforma sea enviada al parlamento hasta febrero del 2021. Exhortan a las empresas que manejan nóminas a evitar prácticas irregulares en perjuicio de los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre. Las autoridades del IMSS, Infonavit y SAT harán llegar de manera formal la petición, y de no acatarse se procederá de inmediato administrativa o penalmente.

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