No se podrán consumir ni palomitas, ni refresco dentro del marco de la nueva normalidad en las salas de cine de la Ciudad de México “Se suspende la venta a granel de dulces y alimentos que estén ex...

No se podrán consumir ni palomitas, ni refresco dentro del marco de la nueva normalidad en las salas de cine de la Ciudad de México “Se suspende la venta a granel de dulces y alimentos que estén expuestos, así como el uso de dispensadores de salsas y demás artículos que sean de uso común. El consumo de alimentos dentro de la sala de cine y durante la proyección está prohibido”. Eso es lo que dicta el documento que publicó el gobierno de la Ciudad de México con los lineamientos que deberán seguir las empresas dedicadas a la exhibición de películas en su reapertura. En otras palabras, no se podrán vender alimentos, ni se permitirá el acceso de estos a la sala.

Los lineamientos agregan que durante el retorno a las actividades, se deberán cancelar las butacas necesarias para garantizar que se mantenga la sana distancia, así como el aforo permitido del 30%, además de que no podrán sentarse juntas más de dos personas en lugares contiguos.

Los cines de la ciudad se encuentran cerrados desde marzo, y su reapertura está condicionada hasta que el semáforo epidemiológico capitalino se encuentre en color amarillo, por lo que estos aún no tienen fecha exacta para reabrir. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/cada-donativo-por-covid-19-debera-ser-informado-al-sat-por-las-donatarias-autorizadas/ Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria del Cinematográfica (Canacine), dijo que retornar las actividades de cinemas sin el servicio de dulcería no es favorable, ya que esta es una fuente de ingresos que solventa los costos operativos. La Canacine señaló que “los cines han implementado casi 100 medidas de seguridad en sus instalaciones, entre las que destacan la reducción de aforos, garantía de sana distancia, uso de tapabocas y gel, desinfección constante de espacios, con lo que los cines se convierten en lugares de bajo riesgo”. Asimismo, la industria cuestiona que no se les permita vender alimentos, ya que el sector restaurantero sí está operando con estos. https://twitter.com/CANACINE/status/1286071893183942656 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/para-agilizar-tramites-sat-crea-sitio-de-padron-de-importadores-y-exportadores/ Con información del gobierno de la CDMX.

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