Una vez que sea publicada la reforma a la ley en el DOF, los trabajadores mexicanos tendrán derecho a 12 días continuos de vacaciones pagadas después de cumplir el año de trabajo Recientemente, las Cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron el proyecto de decreto de la reforma a laLey Federal del Trabajoen materia de vacaciones que da a los trabajadores 12 días continuos como periodo vacacional mínimo en el primer año de trabajo. “Del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta Ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo quiera”, señala la iniciativa aprobada por los legisladores. Una vez que ambas cámaras aprobaron la reforma, corresponderá al Poder Ejecutivo la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que los cambios podrán entrar en vigor a partir del domingo 1 de enero, o al día siguiente a partir de su publicación si este se posterga hasta el 2023. La reforma estableció que las vacaciones aumentarán dos días después de cada año cumplido hasta llegar a un máximo de 20 días, que cumple con lo mínimo establecido por la Organización Mundial del Trabajo (OIT)