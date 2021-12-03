El Senado de la República aprobó la designación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de Banxico a partir de enero de 2022. Ayer el pleno del Senado de la República avaló con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones avaló que Victoria Rodríguez Ceja se integre a la junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), a partir del 1 de enero de 2022. https://twitter.com/senadomexicano/status/1466519697998839810?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1466521681359343618%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Feconomia%2FSenadores-avalan-a-Victoria-Rodriguez-Ceja-como-integrante-de-la-Junta-de-Gobierno-de-Banxico-20211202-0074.html Rodríguez Ceja, quien se desempeñaba como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ahora será uno de los cinco miembros del órgano colegiado. Posterior a la votación acudió al recinto legislativo para rendir protesta.

Entre protestas

El senador Alejandro Armenta recordó que la propuesta es para que sea un miembro de la Junta de Gobierno, no como gobernadora del banco central, pues esa no es facultad del Senado. Además, los legisladores mencionaron que el dictamen mandado desde la Secretaría de Gobernación dictaba que era para “miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y Gobernadora”, por su parte, Morena menciona que eso fue un error y solo es para ser un miembro. “Nos estamos lavando las manos al decir que el Senado sólo aprueba a integrantes, pero esta Cámara también puede erguirse como un defensor de la legalidad y, a sabiendas de lo que el presidente pretende, ser explícitos de que no cumple con los requisitos para ser gobernadora”, reiteró el senador Gustavo Madero. Por su parte, otros legisladores cuestionaron si Rodríguez cumplía o no con los requisitos para ser integrante de la junta, pues el senador Emilio Álvarez Icaza aseguró que el perfil carece de los requisitos, ya que no ha ocupado un cargo de alto nivel en el sistema financiero por cinco años. “La interpretación que hacemos es que no se reúnen los requisitos de ley, si agregamos, si ponemos lo que la propia ley establece, entonces zanjamos esta discusión”, menciona.

El nombramiento

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Rodríguez Ceja sería sucesora en el cargo del actual gobernador, Alejandro Díaz de León, con lo que se convertirá en la primera mujer al frente del Banxico. “De acuerdo con los requisitos es que tenga experiencia financiera o haya ocupado un alto cargo vinculado a Hacienda (…) Es honesta, seria, responsable”, mencionó el mandatario al comentar que Rodríguez cuenta con el perfil necesario para esta responsabilidad. Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, la funcionaria aseguró que preservará la autonomía del banco central, así como procurará el objetivo único del instituto, el cual es la estabilidad del poder adquisitivo. Este jueves también se dio a conocer que el actual director de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, Juan Pablo de Bottom sustituirá a Rodríguez Ceja al frente de la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Con información de El Economista y Latinus https://www.eleconomista.com.mx/economia/Senadores-avalan-a-Victoria-Rodriguez-Ceja-como-integrante-de-la-Junta-de-Gobierno-de-Banxico-20211202-0074.html https://latinus.us/2021/12/02/senado-avala-victoria-rodriguez-ceja-integrante-junta-banxico/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.