Las novedades en materia fiscal para 2024 obligarán a muchas empresas a actualizar ciertos aspectos de su liquidación de impuestos. En el caso de las pymes, la posibilidad de recurrir a servicios de asesoría fiscal para empresas como Gestiun, uno de los mejor valorados del sector, resulta fundamental para navegar los laberintos fiscales de la gestión empresarial en España.

La asesoría de impuestos para empresas: ¿por qué es tan importante?

El panorama fiscal y tributario para las empresas españolas en 2024 parece un laberinto de cambios y novedades para la gestión eficaz de losimpuestos de las empresas: la implementación de un tipo mínimo del impuesto de sociedades, la reforma de la cuota de autónomos y la introducción del mecanismo de equidad intergeneracional. En los últimos años,la figura delasesor fiscal*para empresas cobra una gran relevancia, ya que no todas las empresas cuentan con profesionales en materia fiscal y tributaria dentro de su nómina. Este es, sin embargo, un factor clave para la*correcta aplicación de la normativa y el buen rendimiento fiscal de la empresa. Las asesorías además ofrecen servicios en otras áreas: por ejemplo, en la litigación civil, mercantil o bancaria. Entre las principales novedades que las empresas deben tener en cuenta en materia fiscal y tributaria en 2024, se encuentran el impuesto de sociedades, que establece un tipo mínimo del 15 % para grandes empresas con un volumen de negocio superior a 750 millones de euros. Además, se incrementa la deducción por donaciones, lo que puede incentivar la filantropía empresarial. En cuanto a las pymes, se eleva la franquicia a 85 000 euros anuales del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para empresas de reducida dimensión. Además, se simplifican las obligaciones formales del IVA. También se introduce un mecanismo de actualización trimestral de la cuota de autónomos y un nuevo recargo para financiar pensiones. Por último, se reduce el tipo impositivo del Impuesto especial sobre la electricidad en los dos primeros trimestres del año.

La asesoría empresarial: un apoyo crucial en un entorno complejo

Las pymes españolas se enfrentan a un sinfín de desafíos en el actual entramado empresarial europeo: desde la incertidumbre económica y política hasta las transformaciones tecnológicas. Justamente por eso**, la asesoría empresarial puede aportar un valor diferencial** que contribuya al crecimiento y la sostenibilidad de las pymes. En materia fiscal, un asesor puede brindar el apoyo que una determinada empresa requiere para mejorar su desempeño en las siguientes áreas:

Cumplimiento de obligaciones fiscales. Ayudan a comprender y cumplir con las nuevas normativas, evitando sanciones y optimizando la carga fiscal. **Optimización fiscal.**Analizan la situación financiera de la empresa y diseñan estrategias para minimizar la carga fiscal de forma legal y eficiente. Gestión de obligaciones tributarias. Se encargan de presentar declaraciones, pagar impuestos y manejar las relaciones con las autoridades fiscales, liberando recursos para la empresa. **Mantenimiento de actualización.**Están al tanto de los cambios en la legislación fiscal y tributaria, informando a la empresa sobre novedades y su impacto.

Más allá de la mera gestión de tareas administrativas y fiscales, las empresas de asesoría ofrecen un abanico de servicios estratégicos que pueden marcar la diferencia en la trayectoria de una pyme. Un equipo de expertos experimentado puede guiar a los emprendedores en la toma de decisiones clave: desde la definición de objetivos y la elaboración de planes de negocio hasta la optimización de procesos y la búsqueda de financiación.