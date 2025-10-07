El TFJA determinó que si el SAT reconoce fallas en su portal, los contribuyentes pueden extender plazos sin probar una caída total del sistema. Un criterio que protege sus derechos fiscales El Trib...

El TFJA determinó que si el SAT reconoce fallas en su portal, los contribuyentes pueden extender plazos sin probar una caída total del sistema. Un criterio que protege sus derechos fiscales El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) estableció un nuevo criterio que protege a los contribuyentes cuando el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta fallas técnicas. Si la autoridad reconoce los errores del sistema, el plazo para cumplir trámites o presentar medios de defensa puede ampliarse, sin que el contribuyente tenga que demostrar que el sitio colapsó por completo. El criterio fue publicado en la edición de agosto de la Revista del TFJA y representa un avance significativo en la defensa de los derechos fiscales, al permitir que los contribuyentes no sean penalizados por errores atribuibles al propio sistema del SAT.

🕓 Extensión automática de plazos por fallas del portal

De acuerdo con la Regla 1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, cuando el portal del SAT se inhabilita por una contingencia el último día de un plazo, este se prorroga automáticamente hasta el siguiente día hábil en que el sistema vuelva a estar disponible. Hasta ahora, para hacer valer ese derecho, el contribuyente debía demostrar que el sistema había estado completamente fuera de servicio. Con este nuevo criterio, el TFJA determinó que no es necesario probar una caída total del portal. Basta con que, dentro de un procedimiento de queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), la autoridad fiscal reconozca la existencia de fallas o inconsistencias técnicas.

📑 Valor probatorio del reconocimiento de fallas

El Tribunal precisó que este reconocimiento tiene carácter de documento público con valor probatorio pleno, conforme al Artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En términos prácticos, si el SAT admite haber tenido problemas técnicos, esa admisión puede ser suficiente para justificar que un contribuyente no presentó su trámite o medio de defensa dentro del plazo original.

Situación Efecto legal Fundamento Fallas en el portal del SAT el último día de un plazo El plazo se prorroga automáticamente al siguiente día hábil Regla 1.6, RMF 2022 Reconocimiento del SAT de una falla técnica ante PRODECON Sirve como prueba válida para justificar retrasos o incumplimientos Artículo 129, Código Federal de Procedimientos Civiles Caída parcial o intermitente del sistema Ya no se requiere demostrar una inhabilitación total Criterio de la Novena Sala Regional Metropolitana del TFJA

⚖️ Un precedente que fortalece los derechos fiscales

El nuevo criterio, emitido por la Novena Sala Regional Metropolitana del TFJA, establece un precedente relevante para futuros casos. Ahora, cuando la autoridad reconozca problemas técnicos en sus plataformas, los contribuyentes podrán apoyarse en esa admisión para extender plazos y evitar sanciones injustas. Con ello, el Tribunal busca equilibrar la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, especialmente en un contexto donde cada vez más trámites se realizan en línea y dependen del correcto funcionamiento del portal del SAT.