Para 2022, ya solamente se prevé la obligación del uso de Mis Cuentas para ciertos contribuyentes, y ya no se incluye el uso opcional.

Para 2022, ya solamente se prevé la obligación del uso de Mis Cuentas para ciertos contribuyentes, y ya no se incluye el uso opcional.

La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, en la regla 2.8.1.5., establecía el uso obligatorio de “Mis Cuentas” para ciertos contribuyentes y el uso opcional para otros.

Aviso para el uso opcional de Mis Cuentas

Los contribuyentes que usaban Mis Cuentas quedaban relevados de enviar su contabilidad de manera mensual, y para ejercer el uso opcional era necesario presentar un aviso a más tardar el 28 de febrero. Para quienes hubieran presentado este aviso por los ejercicios anteriores se les eximía de dicho aviso. Esto último lo indicaba un artículo transitorio que ya no se incluyó para 2022.

Duda sobre la fecha límite para presentar el aviso

De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, la falta de inclusión de este transitorio generó la idea de que todos estos contribuyentes debían presentar el aviso para usar Mis Cuentas. Sin embargo, el análisis indica que ese transitorio no se incluyó porque el uso de Mis Cuentas ya no se prevé como opcional para los contribuyentes, sino que es obligatorio para quienes indica la regla 2.8.1.4., de la RMF para 2022 (que fue la 2.8.1.5. en 2021).

Uso obligatorio de Mis Cuentas

Fiscalia recordó que en 2021 había contribuyentes obligados al uso de Mis Cuentas y para otros era opcional. Pero indicó que para 2022, ya solamente se prevé la obligación del uso de Mis Cuentas para ciertos contribuyentes, y ya no se incluye el uso opcional. Por eso, ya no resulta necesario presentar el aviso para ejercer el uso opcional de Mis Cuentas, porque ya no existe esa opción.