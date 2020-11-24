El presidente López Obrador destacó que su gobierno busca proteger a los trabajadores y se dialogará con el sector empresarial. En conferencia en Palacio Nacional el día de hoy, el presidente de Mé...

El presidente López Obrador destacó que su gobierno busca proteger a los trabajadores y se dialogará con el sector empresarial. En conferencia en Palacio Nacional el día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó las estrategias que se “crearon durante el periodo neoliberal” en donde dejaban a los trabajadores sin prestaciones, ”les cancelaban el contrato en noviembre para no darles aguinaldo y luego los recontrataban”. El mandatario señaló que su propuesta de ley busca proteger a los trabajadores de este tipo de abusos, sin embargo, ante algunas inconformidades que han surgido de parte del sector empresarial, López Obrador dijo que se acordó con la iniciativa privada comenzar a revisar toda la iniciativa sobre el outsourcing, “ayer se inició un proceso de consultas e intercambio de opiniones entre varias instituciones”.

“Estuvieron representantes del sector empresarial, de todas las cámaras, fue un buen encuentro y se acordó que a partir de hoy empiezan a revisar toda la iniciativa”.

López Obrador reconoció que a la iniciativa privada le interesa ayudar, pero que también les preocupa las implicaciones que lleva contratar de manera directa y permanente a los trabajadores, así como las posibles sanciones que se puedan aplicar de manera discrecional, “eso no va a suceder y se está dialogando y se va a llegar a un acuerdo”, finalizó el mandatario.