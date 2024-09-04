Según el último informe del INEGI, este sector representa alrededor de 80 mil millones de pesos generados en 2023 Según un comunicado reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el comercio informal en México continúa siendo una faceta dominante de la economía, involucrando a aproximadamente 59.3 millones de personas. Este número representa alrededor del 59% del total de los adultos mayores de 15 años, que ascienden a 101.2 millones en el país. El documento del INEGI proporciona una visión detallada de cómo una amplia mayoría de la población activa en México participa en actividades económicas que no están reguladas formalmente por las políticas gubernamentales. Estas estadísticas revelan no solo la magnitud del comercio informal, sino también los desafíos y oportunidades que presenta para el desarrollo económico y la política fiscal en México. Durante el segundo trimestre de 2024, la Población Económicamente Activa (PEA) del país alcanzó los 61 millones de personas, un incremento de 737 mil respecto al mismo periodo del año anterior. De esta cifra, 59.3 millones se encontraban ocupadas, reflejando un aumento en sectores clave como construcción, servicios sociales, y transporte, entre otros.

Informalidad por entidades y ciudades:

El estudio revela que la informalidad sigue siendo más alta en estados como Oaxaca (80.2 %), Guerrero (77.3 %), Chiapas (74.8 %) e Hidalgo (72.9 %), mientras que las tasas más bajas se encontraron en Coahuila de Zaragoza (35.0 %), Nuevo León (35.4 %), y Baja California (36.5 %). Estas cifras demuestran las disparidades regionales en términos de formalización del empleo.

Subocupación y desocupación:

La subocupación alcanzó a 4.4 millones de personas, o el 7.4 % de la población ocupada, mostrando una disminución desde el 8.0 % registrado en el segundo trimestre de 2023. Las ciudades con las tasas más altas de subocupación incluyen a Ciudad del Carmen (19.7 %) y Coatzacoalcos (12.7 %). Por otro lado, la tasa de desocupación se mantuvo en un 2.7 %, indicativo de un mercado laboral relativamente estable.

Implicaciones de la informalidad:

Los trabajadores informales a menudo carecen de acceso a seguridad social, beneficios de salud, y garantías laborales que están disponibles para sus contrapartes en el sector formal. Además, el estado pierde una cantidad significativa de ingresos fiscales que podrían ser reinvertidos en mejorar la infraestructura y los servicios públicos.

Desafíos y oportunidades

Este escenario presenta tanto desafíos como oportunidades para las políticas públicas. Por un lado, existe la necesidad crítica de integrar a estos trabajadores al sistema formal para mejorar su bienestar y asegurar una base fiscal más amplia y estable para el país. Por otro lado, el sector informal puede ser visto como un potencial de emprendimiento y flexibilidad, mostrando la capacidad de resistencia y adaptación de la economía mexicana.