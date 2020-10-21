Los contribuyentes tendrán 15 días para desvirtuar la presunción del SAT o serán agregados a la lista definitiva. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el pasado 19 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a 119 nuevos contribuyentes en el listado de las empresas de las que presume emitieron comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, sin contar con el personal o capacidad material para producir o comercializar. Es decir, se trata del listado de la autoridad fiscal que contiene a las empresas que coloquialmente conocemos como empresas fantasma o factureras. Además de publicar a estos contribuyentes en su portal y en el DOF, el fisco emitió oficios individuales, en los que informó a los contribuyentes de los motivos y fundamentos por los que se encuentran ubicados en este supuesto. Los contribuyentes enlistados tendrán 15 días a partir de su publicación en el DOF para desvirtuar la presunción de la autoridad fiscal, con la posibilidad de pedir una prórroga de cinco días. Si los contribuyentes no aprovechan este tiempo para interponer documentos que justifiquen su situación, o si la autoridad considera que son insuficientes, pasarán a formar parte de la lista definitiva. A continuación reproducimos la lista preliminar publicada por el SAT el día 19 de octubre. Es importante conocerla, pues los contribuyentes que aún no encontrándose en ella, hayan dado efectos fiscales a un CFDI emitido por estos contribuyentes, podrían tener que hacer aclaraciones ante la autoridad fiscal.

Nuevos contribuyentes que se presume son factureras

ALVARADO MANRIQUE RAUL GERARDO ALIANZA EN ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y BEBIDAS, S.A.DE C.V. ARGENTE VALENCIA MOISES ROMEO ALEKATRALL, S.A. DE C.V. ADECESTA MÉXICO, S.A. DE C.V. APICITA, S.A. DE C.V. BRAPEL CONSTRUCTORES, S.A.DE C.V. BENITEZ GUZMAN DANIEL BEKO INGENIERIA, S.A. DE C.V. BURUM, S.A. DE C.V. CAGLOIN, S.A. DE C.V. CONSORCIO ALCOHOLERO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ATRIBIS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA COSTA DIAMANTE, S.A. DE C.V. CORPORATIVO COAISE, S.A. DE C.V. CUE CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES, S.A DE C.V. COMPU DRAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA DEVENTER, S.A. DE C.V. DISEÑO Y TRADICION EN SISTEMAS DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.// ANTES CERAMICA DISEÑO Y TRADICION, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS SERAX, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA JAGUAR NEGRO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA MACARSE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA MOPA, S.A. DE C.V. CLARO NEGOCIO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA OXIPUR, S.A. DE C.V. COOKOUT PARTY, S.A. DE C.V. CRISULEK, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ROTLICH, S.A. DE C.V. CONSORCIO DE SERVICIO CARCAL, S.A. DE C.V. CONTABILIDAD Y SOLUCIONES INNER, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MOVALTEC, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ZESTRIMEX, S.A. DE C.V. DAGAMISA, S.A. DE C.V. DANOJAL, S.A. DE C.V. DISSEMI CONSULTORES, S.A. DE C.V. DILIGIA, S.A. DE C.V. DIDI MADERAS E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. DURSTANO, S.A. DE C.V. ECOSYS III, S.A. de C.V. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS YEP, S.A. DE C.V. ELBAR, S.A. DE C.V. ENERTRADE, S.A.P.I. DE C.V. EMPRENDEDORA PROGRESO SOSTENIDO, S.A. DE C.V. FOLKS SUNDAY, S.A. DE C.V. GRUPO AMV DESIGN, S.A. DE C.V. GARCIA LUGO MARINA GANOLA, S.A. DE C.V. GRUPO BUCARAI, S.A. DE C.V. GRUPO EJEMEX, S.A. DE C.V. GRUPO INTEGRA SOLUCIONES SCU GRUPO INDUSTRIAL TORGUE, S.A. DE C.V. GRUPO LUVAZA SERVICIOS CORPORATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. GOBERT, S.A. DE C.V. GRUPO TRASIC, S.A. DE C.V. HERNANDEZ CAMPOS KARLA JIMENA INTELIGENCIA BRANE, S.A. DE C.V. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA AUSTRALIA, S.A. DE C.V. INVERYUC, S.A. DE C.V. INTEGRACION SISTEMATICA MEDELLIN, S.A. DE C.V. JC3 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE LDN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. LISTEN SERVICES, S.A. DE C.V. LONNINGS SERVICES, S.A. DE C.V. EL MANDER, S.A. DE C.V. MA'AIKATAN SERVICES, S.A. DE C.V. MASE ENERGY, S.A. DE C.V. MARLO EXPROCOM, S.A. DE C.V. MERAGON INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. MUDANZAS Y PAQUETES NIETO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA Y REFACCIONARIA RS, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS EL ADRIATICO, S.A. DE C.V. NAVIERA DUMEX, S.A. DE C.V. NJEREZ EMPLOYMENT, S.A. DE C.V. NAJARA HUAJARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. NORIEGA GUTIERREZ MARIA DE LOURDES OPERACIONES COMERCIALES MCTREN, S.A. DE C.V. OPERADORA PROFESIONAL DE NEGOCIOS ALCOTAN, S.A. DE C.V. OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS Y ECOLOGICOS BALUM CANAN, S.A. DE C.V. PROYECTOS ARQUITECTONICOS GOMEZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.. PROGRAMADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. PEREZ SANTIAGO OLIVIA PRISMA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. PERFORACIONES Y REMODELACIONES ENTRANSITO, S.A. DE C.V. PASA DEL RINCON, S.A. DE C.V. QUALIDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. QUAR SOLUTIONS, S.A. DE C.V. QUIROZ HERNANDEZ RAUL QUINTANAR LARA MONICA LORENA RELACIONES Y CONTACTO EMPRESARIAL ESSENTIAL, S.C. RIGON INSUMOS, SERVICIOS Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V. DE LA ROSA CASTREJON OMAR ALEJANDRO ROHIT, S.A. DE C.V. SOLUSPED CONSULTORES, S.C. SERVICIOS ESPECIALIZADOS ALX, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION COFRADIA, S.A. DE C.V. SUMINISTROS EXTERNOS GEC, S.A. DE C.V. SOLUCIONES IDEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS MARJACK, S.A. DE C.V. SOLSOE, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRESTADOS A LA INDUSTRIA TEXTIL, S.A. DE C.V. SISTEMAS PROFESIONALES EN PRO DEL CAMBIO EN LA ADMINISTRACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SKY TRADE, S.A. DE C.V. TAFALLERA, S.C. TRKN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. TECSITE, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ENERSOLIDOS, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA JALISON, S. DE R.L. DE C.V. TANATHOS URBANIZACION Y DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V. TALENTOS VERACRUZANOS EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V. UK NOD, S.A. DE C.V. VXC APOLO, S.A. DE C.V. VENESORE, S.A. DE C.V. VILLA BAHENA GAUDENCIO VICSERL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. VASAKKO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. WORLD ANDROID TEGNOLOGY, S.A. DE C.V. YERAY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ZEPOL DESARROLLO EN ACCION, S.A. DE C.V.

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