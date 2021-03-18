El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria presentará una propuesta para el cobro de impuestos a los ingresos de gigantes tecnológicos.

El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria presentará una propuesta para el cobro de impuestos a los ingresos de gigantes tecnológicos.

Hoy empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados. La función principal de este grupo será elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. El grupo de trabajo está conformado por Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), Fernando Galindo Favela (PRI), Benjamín Robles Montoya (PT), Fernando Luis Manzanilla Prieto (Encuentro Social), Antonio Ortega Martínez (PRD) y Carlos Alberto Puente Salas (PVEM); por último, será coordinado por Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena).

Impuestos a gigantes tecnológicos

Ahora, el grupo acaba de anunciar que buscará una forma de gravar los ingresos de empresas tecnológicas como Amazon y Facebook. Desde hace años, países del G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han buscado formas de hacer que los gigantes tecnológicos paguen impuestos en donde tengan una presencia económica importante, y no en países con tasas menores o en paraísos fiscales. En entrevista con Reforma, Ramírez Cuellar recordó que México forma parte de los países que buscan llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones. Además, dijo que lo que falta regular en nuestro país son los ingresos de las grandes plataformas tecnológicas.

Una reforma fiscal es necesaria

Por otro lado, el diputado de Morena dijo que se necesita una reforma fiscal. Para lograr un acceso gratis y universal a la salud, el gobierno federal necesitaría una inversión tres veces más grande que la actual; además, para hacer que la educación sea obligatoria y gratis hasta el nivel superior, también se necesita una inversión enorme. De acuerdo con Cuellar, esto solamente se logrará a través de una reforma fiscal. Hasta el momento, los planes del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria no incluyen la creación de nuevos impuestos. En cambio, se enfocarán en obtener recursos adicionales de las empresas de comercio electrónico, en la legalización de la mariguana y en revisar el Presupuesto de Gastos Fiscales. Hay que recordar que por meses, tanto Raquel Buenrostro, jefa del SAT, como Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, han dicho que una reforma no es necesaria. En cambio, sostienen que solamente se debe mejorar la fiscalización y presionar a quienes no han pagado impuestos desde las administraciones pasadas. Con información de Reforma https://www.reforma.com/buscaran-gravar-ingresos-de-facebook-y-amazon/gr/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.