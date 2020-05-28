Los centros de trabajo deben implementar medidas de seguridad para reducir el contagio del coronavirus COVID-19. El plan se basa en 7 ejes, aquí te decimos cuáles son. El Gobierno de México publicó...

Los centros de trabajo deben implementar medidas de seguridad para reducir el contagio del coronavirus COVID-19. El plan se basa en 7 ejes, aquí te decimos cuáles son. El Gobierno de México publicó los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral que contiene los lineamientos para lograr una reapertura de la economía de escalonada y responsable. Fue creado en conjunto por la Secretaría de Salud (SSa), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El plan para el retorno de las actividades se basa en 7 ejes, los cuales son:

Planeación. Definir las medidas de promoción de la salud. Seleccionar medidas de protección de la salud. Información y capacitación. Políticas temporales. Asesoría y acompañamiento. Cumplir con el documento de Autoevaluación de Seguridad Sanitaria.

Planeación

En esta etapa se debe designar un comité o una persona responsable que se encargue de implementar y dar seguimiento a las medidas de salud e higiene en el centro de trabajo. Se debe al pendiente en qué color se encuentra el semáforo epidemiológico en donde se encuentra nuestro centro de trabajo para reanudar actividades. Una vez identificado el color en que se encuentra el municipio donde se labora hay que identificar el tipo de actividad que se realiza para saber si es o no esencial, tomando en cuenta el tipo de área donde se labora (oficinas, bodega, áreas comunes, áreas públicas) y el personal vulnerable o mayor riesgo de contagio para cada una de las áreas de la empresa.

Información y capacitación

Información

Consiste en informar al personal las medidas que se tomarán para mitigar los contagios en la nueva normalidad, se realizará a través de carteles, correos electrónicos, videoconferencias o charlas. Información y capacitación. Habrá que colocar en diversas áreas de la empresa las infografías oficiales y distribuirlas a través de los medios que tenga el centro de trabajo. Informar al personal sobre la estrategia a implementar para la nueva normalidad. Dar a conocer y capacitar a los trabajadores el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria (911). Promover el documento con los lineamientos técnicos entre los trabajadores, destacando la información de la no discriminación a las personas que padecieron el coronavirus COVID-19.

Capacitación

Capacitar a las personas trabajadoras sobre las medidas de protección de la salud como el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria, saludo a distancia, respetar la sana distancia y recuperación efectiva. Capacitar a las personas trabajadoras sobre las medidas que se implementarán en el centro de trabajo como parte de la estrategia que deberá seguirse en la nueva normalidad. Establecer un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre las acciones y medidas para prevenir cadenas de contagio. Al respecto puedes consultar el contenido que publica el gobierno y el IMSS para difundir en tu centro. Preparar al personal para un posible ausentismo a través del uso de tecnologías para el teletrabajo o home office. Accede al kit de herramientas, guía y consejos prácticos que proporciona el gobierno para aprovechar al máximo el teletrabajo. Aquí.

Medidas de prevención de brotes en la empresa

Estas acciones deberán hacerse si se sospecha que hay una infección en el centro laboral con la finalidad de contenerla, y evitar la propagación del virus entre el personal. Se debe controlar el acceso, identificar al personal infectado y de su entorno, así como las acciones de aislamiento y desinfección. Se debe tomar las siguientes acciones:

Enviar a casa al personal con síntomas de la enfermedad. Si tiene dificultad para respirar se deberá remitir al centro de atención médica más cercano, o en caso de ser necesario, el personal con síntomas podrá ser remitido temporalmente al área de estancia y aislamiento definida para el control de ingreso y egreso. También se le deberá proporcionar material educativo para prevenir los contagios en el hogar.

Identificar a personas trabajadoras que hayan estado en contacto con una persona infectada o con sospecha de infección y enviarlos a casa.

Evitar el retorno de personas trabajadoras enfermas sin contar con la evaluación médica pertinente.

Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y evaluar posibles casos de contagio.

Los trabajadores que tengan síntomas o confirmación de COVID-19 deben cumplir con el resguardo domiciliario (permanecer en su domicilio de residencia o en un sitio distinto al espacio público para evitar contagiar). Durante el tiempo que dure este resguardo, la persona trabajadora deberá recibir su salario.

Políticas temporales

Estas medidas dependen del tipo de actividad que realiza el centro de trabajo y del municipio en que se encuentra, de conformidad con el Sistema de Alerta Sanitaria. Las políticas que se tomarán dependerán del color que se encuentre el semáforo epidemiológico:

Vigilancia y supervisión

Tendrán que realizarse acciones para constatar la implementación correcta de todas las medidas contenidas en la sección Planeación.

Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el centro de trabajo.

Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de soluciones a base de alcohol gel al 70% en todas las áreas de las empresas y centros de trabajo.

Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las posibles modificaciones de las acciones a seguir en el centro de trabajo.

Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento y en caso de ser necesario contactar a la autoridad sanitaria estatal a los números disponibles en https://coronavirus.gob.mx/contacto/

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