La resolución entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 El 29 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resolución de facilidades administrativas para el sector primario para 2022. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la resolución mencionada entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero el IMCP aclaró que a pesar de lo anterior, las instalaciones contenidas en la resolución serán aplicables para todo el ejercicio fiscal de 2022. El IMCP también explicó que para los efectos de la regla 10, de la resolución, los contribuyentes deben emitir las liquidaciones a sus integrantes, a través de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de retenciones e información de pagos. Esto se deberá hacer a partir de los 30 días siguientes a aquel en que se publique el “Complemento de Liquidación” en el portal de internet del SAT. Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: abril de 2022.