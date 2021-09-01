Conoce cómo se presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, y quiénes deben presentarlo. Los contribuyentes deben presentar un aviso de actualización de actividades ...

Conoce cómo se presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, y quiénes deben presentarlo. Los contribuyentes deben presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones cuando se actualizan algunos supuestos [Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), artículos 29 y 30]. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente recordó lo anterior a través de un mensaje en redes sociales.

¿Quiénes deben presentar el aviso?

Específicamente, en su mensaje, la autoridad fiscal indicó que los contribuyentes deben actualizar sus obligaciones fiscales, si tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y también obtienen ingresos por otras actividades económicas. Además, el aviso lo deben presentar los contribuyentes cuando actualicen alguno de los siguientes supuestos:

Modifiquen las actividades económicas que realizan y siempre que conserven al menos una activa.

Opten por una periodicidad de cumplimiento de obligaciones fiscales diferente o cuando opten por no efectuar pagos provisionales o definitivos.

Elijan una opción de tributación diferente a la que tienen.

Tengan una nueva obligación fiscal por cuenta propia o de terceros o cuando dejen de tener alguna de éstas.

Cambien su actividad económica preponderante.

Cambien su residencia fiscal al extranjero y continúen con actividades económicas para efectos fiscales en México.

¿Cuándo se presenta el aviso de actualización de actividades?

De acuerdo con la autoridad fiscal, el aviso se debe presentar dentro del mes siguiente a aquél en que se dé la situación que lo motive. En el caso de que los contribuyentes cambien de residencia fiscal al extranjero, se debe presentar al momento del cambio y con no más de dos meses de anticipación.

¿Cómo se presenta el aviso en línea?

Para presentar el aviso, los contribuyentes deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal del SAT. Selecciona la modalidad de “Persona”, el apartado "Trámites del RFC", expande el menú de "Actualización en el RFC", enseguida da clic en la opción "Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales como persona física", da clic en iniciar e ingresa con RFC y contraseña. Llena los datos solicitados en el formulario y confirma la información. Imprime o guarda el "acuse de movimientos de actualización de situación fiscal".

Puedes ver el mensaje que publicó el SATaquí / Fecha de publicación: 24 de agosto de 2021.

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