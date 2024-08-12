El fisco confirmó la incautación de 1.4 millones de productos chinos valorados en 418 millones de pesos, como parte de su Plan Maestro En un esfuerzo por fortalecer las medidas de control sobre las importaciones y combatir la entrada ilegal de productos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que incautó más de 1.4 millones de productos chinos, entre los que se incluyen artículos como pantuflas, sandalias, ventiladores y mochilas, con un valor estimado de 418 millones de pesos. El organismo fiscalizador informó que esta acción se llevó a cabo en julio de 2024 y forma parte de una serie de operativos que se han intensificado desde inicios de año. Entre enero y junio de 2024, el SAT realizó 18 revisiones que abarcaron diversos sectores, incluyendo embarcaciones, maquinaria, muebles, calzado, textiles y automotriz, con mercancías valoradas en aproximadamente 1,190 millones de pesos embargadas. Además, se llevaron a cabo 19 revisiones adicionales en carreteras como parte de los operativos MoviSAT, alcanzando un valor de embargo de 420 millones de pesos en sectores como maquinaria, calzado, confección, electrónicos, juguetes, automotriz y metalurgia. Esto refleja un aumento significativo en la fiscalización de mercancías de procedencia extranjera que no cumplen con los requisitos legales para su ingreso al país.

SAT intensifica operativos

El SAT ha establecido 91 puntos de verificación en las principales carreteras del país, donde se ha identificado el mayor flujo de mercancía extranjera, logrando con esto un incremento en la presencia fiscal que ha permitido el embargo de mercancías por un valor estimado de 2 mil millones de pesos en lo que va del año. Estas acciones están contempladas en el Plan Maestro 2024 del SAT, que busca proporcionar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes y asegurar el cumplimiento fiscal a través de un enfoque más estratégico y menos invasivo.