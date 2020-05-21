Hécto García, del Colegio de Contadores Públicos de México, nos habla de una alternativa crediticia poco explorada en el mercado financiero: las Sofomes. Desde que comenzó a esparcirse la pandemia...

Hécto García, del Colegio de Contadores Públicos de México, nos habla de una alternativa crediticia poco explorada en el mercado financiero: las Sofomes. Desde que comenzó a esparcirse la pandemia de COVID-19 se vislumbró un impacto en las diferentes economías de mercado, pero esa visión se quedó corta inicialmente, y ahora es claro que las acciones del gobierno de la 4T, los apoyos financieros del gobierno para reactivar medianamente la economía, son insuficientes. Una alternativa que podría ayudar al fondeo de ciertos sectores son precisamente las Sofomes (sociedades financieras de objeto múltiple). Para mayor comprensión es importante precisar:

¿Que es una Sofom?

Es una entidad financiera que obtiene recursos financieros mediante el fondeo de personas físicas o morales. Otorgan crédito al público de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero. Vale la pena resaltar que no pueden captar recursos del público. Por otra parte, en sus estatutos, contemplan en su objeto social, como actividad principal la realización habitual y profesional de una o más de las actividades que se indican en el párrafo anterior.

¿Cómo se constituye una Sofom?

La ley que regula las Sofomes es la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Deben presentar ante la Condusef su proyecto de estatutos sociales para ser sometidos a revisión. En caso de que el proyecto se ajuste a lo establecido en ley, la autoridad procederá a emitir opinión favorable. Una vez obtenida la aprobación favorable, se procederá con la protocolización del proyecto estatutario con la finalidad de registrar la Sofom.

Información y documentación necesaria

Para obtener el registro correspondiente se deberá suscribir un escrito libre por el representante legal que esté dirigido a la Dirección de Desarrollo y Evaluación del Proceso Operativo. Por medio de éste se dará formal aviso de la constitución de la Sofom, para lo cual hay que hacer entrega de la siguiente información y documentación:

Domicilio completo y teléfonos de sus oficinas principales para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones.

Copia certificada de la escritura pública en donde conste la constitución de la Sofom, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), así como del poder notarial del representante legal.

Copia de identificación del representante legal que suscriba dicho escrito.

Copia de la cédula de identificación fiscal (registro federal de contribuyentes) y comprobante de domicilio de la Sofom.

La solicitud de clave institucional, debidamente requisitada ante la autoridad.

Requisitos para constituir una Sofom

Sobre la constitución de una Sofom, se deben cumplir con los siguientes requisitos para realizar dicho trámite:

Las sociedades financieras no reguladas deberán estar debidamente identificadas con las siglas correspondientes. En este caso al ser no reguladas sus siglas serán: “S.O.F.O.M., E.N.R”.

Las sociedades financieras reguladas deberán estar debidamente identificadas con las siglas correspondientes. En este caso al ser reguladas sus siglas serán: “S.O.F.O.M., E.R.”.

Servicios de las Sofomes

Los servicios que ofrece una Sofom son:

Las tarjetas de crédito

Los créditos automotrices

Los créditos hipotecarios

Los créditos personales

Los créditos simples

Los créditos de cuenta corriente

Los créditos refaccionarios

El arrendamiento financiero y puro

El factoraje financiero

Una de las Sofomes que puede otorgar créditos es por ejemplo, Apoyo Económico que da préstamos personales a pensionados, trabajadores y también a quienes tienen un negocio. Si bien es cierto que no podemos hablar de todas las alternativas financieras que hay en el mercado, conocer que existen opciones distintas a los bancos es una posibilidad de allegarse de fondeo. No omito mencionar que es recomendable evaluar el costo de financiamiento antes de tomar cualquier decisión, usted tendrá la mejor decisión ante la situación de contingencia temporal que estamos pasando por el COVID-19.

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