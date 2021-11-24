El gobierno federal ya se está trabajando en una propuesta para incrementar el salario mínimo para 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está trabajando en una propue...

El gobierno federal ya se está trabajando en una propuesta para incrementar el salario mínimo para 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno está trabajando en una propuesta para aumentar el salario mínimo, además, resaltó que en dos años el salario mínimo aumentó en casi un 50% en términos reales. Durante la ceremonia del 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comentó que los incrementos “ayudan a que el IMSS cuente con más ingresos cuando aumenta el salario”.

Los aumentos en 2019 y 2020

AÑO FRONTERA NORTE GENERAL 2021 $213.39 $141.70 2020 $185.56 $123.22 2019 $176.72 $102.68

En 2019, ya en la actual administración federal, se acordó un alza de 16% y en 2020 el ajuste fue de 20%, ambos incrementos fueron respaldados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el sector obrero y el sector patronal. No obstante, para 2021 solo la administración federal y los representantes de trabajadores votaron a favor de un alza de 15%, los representantes del sector patronal votaron en contra. Con este antecedente, el mandatario espera que en esta ocasión los tres sectores coincidan. “Tenemos que ser pues respetuosos de las posturas de cada quien. Así es la democracia, solo en las dictaduras hay posturas únicas pensamiento único, en la democracia no, hay pluralidad y libertad. Yo espero que este año si nos pongamos de acuerdo”, explicó.

Salario mínimo actual

Actualmente, salario mínimo general se encuentra en 141.70 pesos, mientras que en la frontera norte se encuentra en 213.39 pesos, ya que tuvo un incremento de 15% en comparación con el año pasado, cuando se ubicó en 123.22 pesos el mínimo general. No obstante, como mencionó Forbes México, para el siguiente año la iniciativa privada tiene destinada una bolsa del 5% de sus presupuestos para aumentos salariales, sin embargo, están orientados a los trabajadores que hayan superado sus metas.

Sector salud

Además, el mandatario mencionó que el personal médico contratado durante la pandemia de Covid-19 conservará sus empleos. “No vamos a despedir a ninguno de esos trabajadores. Los vamos a incorporar al sistema de Salud”, dijo. “No puede haber victoria en una pandemia, pero sí certeza del deber cumplido: 233 hospitales reconvertidos, 18 unidades de expansión, 47 mil 185 trabajadores contratados y el dato más importante de todos: cero rechazos. A nadie se le cerró la puerta. Nadie se rindió tampoco. Nadie se detuvo”, agregó. Con información de El Financiero, El Heraldo de México y Forbes https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/23/salario-minimo-tiene-aumento-a-la-vista-amlo-promete-que-subira-otra-vez-en-2022/ https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/11/23/amlo-busca-acuerdo-para-incrementar-el-salario-minimo-en-2022-356431.html https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-busca-acuerdo-con-empresarios-para-aumento-salarial/

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