A lo largo de 2020, se reportaron varios problemas con la venta ilegal de citas ante el SAT. Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoció que debido a problemas de escasez, algunos intermediarios han vendido citas ilegalmente a los contribuyentes. La escasez llevó a un aumento importante en la venta ilegal de citas. En agosto, por ejemplo, fuentes anónimas explicaron al diario Reforma que la venta de citas pasaba desde antes de la pandemia y la escasez de citas. Sin embargo, las situación actual hizo que el problema se disparara. De acuerdo con las fuentes, ahora los contribuyentes con trámites urgentes pagan desde tres mil hasta ocho mil pesos por cita. En diciembre, se dio a conocer que un grupo de coyotes está vendiendo citas. A través de redes sociales, los coyotes contactan a los contribuyentes para conseguirles una cita. En algunos casos, los contactan a través de la página oficial de Facebook del SAT, de acuerdo con un reportaje de UnoTv. Recientemente, Sergio Armando Flores, presidente del Colegio de Contadores de Guadalajara, también se quejó sobre este problema. En entrevista con *El Diario NTR,*Flores dijo que estos coyotes o intermediarios trabajan en colusión con personal del SAT.

SAT reconoce venta de citas por escasez

Esta semana, María Vanessa Rivadeneyra Navarro, administradora central de Apoyo Jurídico de la Administración de Servicios al Contribuyente en el SAT, explicó los problemas con la venta de citas en la Décimo Octava Reunión de la vicepresidencia de Asuntos Fiscales de la Concanaco. Rivadeneyra dijo que el SAT ha detectado grandes acaparamientos de citas por parte de terceros que después eran vendidas. Ante esto, el SAT inició una campaña para tramitar citas rápida y gratuitamente. De acuerdo con la funcionaria, el problema se debe a la falta de personal por las medidas sanitarias. Antes de la pandemia, el SAT tenía 63 oficinas; ahora, solamente operan 55. Además, el fisco tiene un personal de 3,396 personas en todo el país para estas citas. Con información de Reforma y El Diario NTR https://www.reforma.com/reconoce-sat-coyotaje-en-citas/gr/ https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id\_nota=162367

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