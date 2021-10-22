Representantes laborales de Estados Unidos y Canadá defendieron que sindicatos de sus países participen en los procesos de democratización sindical de la reforma laboral en México. Esta semana, representantes diplomáticos de Canadá y Estados Unidos justificaron la intervención de sus gobiernos y sindicatos en la vigilancia de la reforma laboral en México. De acuerdo con los agregados laborales de ambas embajadas, los procesos de democratización sindical en México son fundamentales para todos los socios comerciales del T-MEC. Así, es necesario que se involucren en la vigilancia de la implementación de la reforma laboral. Esta semana, Naomi Fellows, consejera laboral en la Sección Económica de la Embajada de Estados Unidos en México, explicó que la reforma laboral en México es muy importante. Por esto, Estados Unidos ha invertido 180 millones de dólares en este proceso, así como cinco agregados laborales para agilizarlo. Mary Ellison, agregada laboral de Estados Unidos, explicó que actualmente su país lleva a cabo 14 proyectos de asistencia técnica en México. Para 2022, se esperan siete proyectos adicionales. Por su parte, Shauna Hemingway, ministra consejera de la Embajada de Canadá, explicó que su país envió dos agregados laborales para apoyar en el monitoreo. Además, dijo que su gobierno invertirá 25 millones de dólares durante los siguientes cuatro años. Hay que recordar que en los últimos días la Coparmex ha criticado la intervención de los gobiernos extranjeros en el proceso de la reforma laboral. En este sentido, Juan Carlos de la Vega, vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, criticó la falta de normatividad sobre el nivel de intervención de sindicatos extranjeros. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/justifican-vigilar-ley-laboral/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-y-Canada-mantienen-su-compromiso-para-que-se-cumpla-el-capitulo-laboral-del-T-MEC-20211020-0058.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.