Los programas gubernamentales de hipoteca para el apoyo de las madres mexicanas para la adquisición de una vivienda son de gran ayuda para aquellos sectores que no cuentan con el patrimonio económi...

Los programas gubernamentales de hipoteca para el apoyo de las madres mexicanas para la adquisición de una vivienda son de gran ayuda para aquellos sectores que no cuentan con el patrimonio económico suficiente para cubrir los gastos de una propiedad por sus medios. Sigue leyendo: Ayuda para vivienda madres solteras

Credito infonavit

El crédito Infonavit es un programa de gobierno dirigido principalmente a parejas casadas o en situación conyugal que desean construir una vivienda en un terreno propio. El financiamiento se establece mediante el registro del terreno en el registro público de la propiedad y el monto designado será en base a una cotización calculada directamente del salario del acreedor así como también de los ahorros presente que se tengan en la subcuenta de vivienda. Para lo anterior mencionado, Infonavit te ofrece en sus créditos, diferentes programas de financiamientos con la finalidad de que puedas escoger cual se adecua mejor a tus necesidades. El instituto también tomará en cuenta para la aprobación del crédito, la zona y el tipo de hogar que se plantea construir. Finalmente, una vez recaudes los requisitos iniciales para el financiamiento, deberás presentar la solicitud ante el infonavit.

Programa de vivienda en conjunto

El programa de vivienda en conjunto es un apoyo gubernamental que va dirigido principalmente a personas de bajo económicos, o aquellas en situación de vulnerabilidad (Por ejemplo; madres solteras), entre otras. Con el cuál el solicitante podrá adquirir un hogar, mediante las diferentes modalidades de programas de apoyo que este ofrece. En tal sentido, algunas de las alternativas para la financiación de una casa son:

Adquisición de vivienda: con este programa la solicitante podrá adquirir una vivienda ya construida, la cual puede ser en uso o nueva.

con este programa la solicitante podrá adquirir una vivienda ya construida, la cual puede ser en uso o nueva. Arriendo con opción a compra: mediante dicha alternativa, la solicitante puede adquirir una vivienda que se sujete a pagos periódicos de rentas. La misma será acordada por un contrato de arrendamiento en el que se establecen condiciones de venta, con el precio total y plazo de la cancelación del inmueble.

mediante dicha alternativa, la solicitante puede adquirir una vivienda que se sujete a pagos periódicos de rentas. La misma será acordada por un contrato de arrendamiento en el que se establecen condiciones de venta, con el precio total y plazo de la cancelación del inmueble. Vivienda nueva terminada: este programa se aboca al financiamiento para la construcción de una vivienda nueva que cumpla con disponibilidad de los servicios básicos, seguridad estructural, áreas privativas, instalaciones y áreas de uso común.

Programa de vivienda de Tu Casa Express Tu Casa Express es una empresa perteneciente al sector privado que ofrece diferentes planes de financiamiento para la adquisición y/o construcción de viviendas. Sin embargo, en el 2019 hicieron públicas sus intenciones de sumarse al plan propuesto por el Presidente de la República Manuel López Obrador en su programa de gobierno relacionado a las viviendas. En tal sentido, dicha empresa ofrecen diferentes planes para que el cliente pueda decidir cuál de estos se ajusta mejor a sus capacidades económicas u objetivos de vivienda. Además de ello, también ofrecen asesoría con la finalidad de orientarte en la elección de estos planes y también para la solicitud y procesos del trámite de vivienda. Crédito FOVISSTE PARA TODOS El programa gubernamental de crédito FOVISSTE PARA TODOS fue desarrollado para mexicanos que deseen adquirir un apoyo económico en el cual el ente bancario ofrece un préstamo entre $100,000 y $4’000,000 pesos mexicanos, con el que, puedes, entre las diferentes opciones que permite, adquirir una vivienda nueva o usada. Para su aprobación debes cumplir ciertos requisitos que puedes encontrar en su portal principal. Para dar inicio con el tramite deberás conocer y verificar el monto máximo de crédito por el Banco y FOVISSTE, luego, dirigirte a cualquiera de los bancos afiliados o en su defecto a las oficinas de SOFOMES (autorizadas por FOVISSTE) para que puedan agregar el expediente y dar inicio con los tramites del crédito.

Programa de financiación de vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal

La banca gubernamental como lo es la Sociedad Hipotecaria Federal brinda financiamiento mediante garantías u otros instrumentos de financiamientos con la finalidad de ofrecer a los mexicanos la posibilidad de adquirir, construir o mejorar una vivienda. Para ello ofrecen planes de crédito de hipoteca que se ajustan a la necesidad del ciudadano. Una vez completada la documentación que solicitan para la asignación del crédito, se te serán notificados los plazos de pago y el monto total.