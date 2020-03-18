Aunque varios contribuyentes han solicitado prórrogas para presentar la declaración anual, el SAT no las otorgará. En los últimos días, varios contribuyentes han pedido al Servicio de Administració...

Aunque varios contribuyentes han solicitado prórrogas para presentar la declaración anual, el SAT no las otorgará. En los últimos días, varios contribuyentes han pedido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que otorgue una prórroga para presentar la declaración anual 2019. De acuerdo con El Financiero, personas físicas, morales y representantes de las principales cámaras empresariales enviaron cartas al SAT con este fin. A través de redes sociales, el SAT contestó lo siguiente:

Te informamos que por el momento no se tiene contemplada ninguna prórroga para la presentación de la declaración anual del ejercicio 2019 para personas físicas y morales, por lo que te pedimos presentar tu declaración en tiempo a través de nuestro portal.

Los gobiernos de otros países han tomado medidas que favorecen a los contribuyentes. En Estados Unidos, por ejemplo, se acaba de anunciar un plazo extra de 90 días para cumplir con las obligaciones fiscales. Francia suspendió por completo el pago de impuestos.

Coparmex propone estímulos fiscales para combatir coronavirus

En México, la Coparmex presentó un plan de seis pasos para que las empresas puedan hacer frente a la contingencia económica por el coronavirus: Estos son los seis puntos:

Acelerar los procesos de devolución de impuestos, en particular del impuesto al valor agregado (IVA). Suspensión temporal de pagos provisionales de impuesto sobre la renta (propio y retenido por sueldos), particularmente en el sector aéreo, turismo, logística y transporte. Suspensión temporal de actos de fiscalización. Establecimiento urgente de estímulos fiscales temporales al empleo e inversión. Suspensión temporal del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a gasolinas y diésel. Mejorar la disponibilidad de la financiación y acceso a crédito por parte de instituciones como Nacional Financiera (Nafinsa) o el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

¿Por qué piden prórroga para la declaración anual?

Según los contribuyentes, el sitio oficial de SAT ha presentado errores en los últimos días. Especialmente el sitio para la declaración anual de personas morales.

Además, varias empresas ya iniciaron el distanciamiento social por la pandemia. Así, las áreas fiscales de las compañías no están en posición de presentar la declaración. Algunas han dicho que, debido a que ya no están trabajando físicamente en la oficina, no tienen acceso a todos los documentos necesarios. También está el miedo a tener que pagar impuestos aunque entremos en un mal periodo económico por el coronavirus.

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