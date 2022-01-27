Las claves de los motivos de cancelación de los CFDI aplican tanto a los CFDI versión 3.3 como a los de la versión 4.0.

En 2022 se implementó un nuevo mecanismo para la cancelación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por el que se debe indicar el motivo de la cancelación del comprobante. El nuevo mecanismo para la cancelación aplica tanto a los CFDI versión 3.3 como a los de la versión 4.0.

Claves de los motivos de cancelación de los CFDI

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, para indicar el motivo de cancelación de los CFDI se utilizarán las siguientes claves, que aplican según el tipo de situación:

Clave Motivo Descripción Acción 01 Comprobante emitido con errores con relación Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. Primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. 02 Comprobante emitido con errores sin relación Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada. No hay acción adicional requerida. 03 No se llevó a cabo la operación Aplica cuando se facturó una operación que no se concreta. No hay acción adicional requerida. 04 Operación nominativa relacionada en la factura global Aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y, posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa; es decir, a su nombre y RFC. Se cancela la factura global, se reexpide sin incluir la operación por la que se solicita factura. Se expide la factura nominativa.

Dudas en torno al uso de la clave 02

El artículo indica que el nuevo mecanismo de cancelación generó diversas dudas en torno al uso de la clave “02 – Comprobante emitido con errores sin relación”, la cual el SAT señala que se utiliza cuando “no se requiera relacionar con otra factura generada”. Las dudas surgen derivado de que no resulta claro en qué casos o situaciones se puede cancelar una factura y emitir otra sustituyéndola, pero sin que se requiere relacionarla con la factura original. Se puede pensar que, en los casos en que la operación no se lleva a cabo, es cuando no es necesario emitir otra factura que sustituya a la original, por lo que no se requiere relacionar ninguna otra factura. Pero para este caso en particular existe la clave “03 - No se llevó a cabo la operación”. Para responder a esta pregunta, Fiscalia indicó que el SAT publicó una pregunta frecuentes sobre la cancelación de comprobantes, que están relacionadas con la clave 02: 8.- Emití una factura con error en el RFC de mi cliente, la cual aún no ha sido entregada al mismo, ¿para cancelarla tendré que relacionarla primero a la factura que la sustituye? Respuesta: Se podrá realizar la solicitud de cancelación registrando en el apartado motivo de cancelación, la clave '02' Comprobante emitido con errores sin relación. Posteriormente se deberá emitir el comprobante fiscal con los datos correctos y registrar la clave “04” (Sustitución de las facturas o CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye. Fiscalia explicó que por tratarse de un error en el “RFC” del cliente, puede no proceder la relación de documentos. Esto se debe a que, si bien haría sentido para el emisor relacionar ambos documentos, no tendría el mismo sentido para el receptor el tener una factura relacionada con otra factura anterior que no está a su nombre. Es claro, entonces, que cuando el receptor del documento es distinto, es posible (y probablemente hasta recomendable) no efectuar la relación de los documentos. Por eso, consideró que siempre que haya una cancelación de factura que derive de errores, pero cuyos datos del receptor sean correctos, se utilizará la clave “01 - Comprobante emitido con errores con relación”. Pero cuando se emita una factura con errores en el dato del receptor, entonces procederá el uso de la clave “02 – Comprobante emitido con errores sin relación” debido a que no será conveniente relacionar la nueva factura con la factura errada. Fiscalia indicó que las claves 03 y 04 son casos de uso muy específicos y explícitos, por lo que no requieren mayor análisis.

Con información de Fiscalia.

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