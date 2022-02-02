A través de programas de fiscalización, el SAT captó 133.4 mil mdp el año pasado, un incremento de 14.3% . En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo una recaudación de 133 mil 412 millones de pesos por actos de fiscalización, lo que representa un 14.3 por ciento más que en 2020. De acuerdo con Reforma, el fisco obtuvo el año pasado 25 mil millones de pesos más a través de cobranza coactiva y de los programas "Cumplimento de obligaciones" y "Caídas recaudatorias". Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, explicó que estos programas" operan con sistemas automatizados, lo que ayuda a la autoridad fiscal a detectar movimientos atípicos de los contribuyentes en el pago de impuestos. Al respecto, el SAT informó que puede llamar a las personas físicas y morales a cumplir con sus obligaciones mediante cartas invitación. "No atender una carta invitación puede llevar a una suspensión e incluso cancelación de sellos digitales, lo que la hace una herramienta muy efectiva de recaudación “informó el especialista.

Así fue la recaudación el año pasado

De enero a noviembre de 2021, la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó un monto de 3.2 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 0.8% respecto del mismo periodo de 2020. A través del documento Ingresos del gobierno federal enero-noviembre de 2021. Cifras preliminares, el SAT informó que dicha recaudación representa un avance de 99.5% de lo previsto en Ley de Ingresos de la Federación (LIF). De acuerdo con Mario Barrera, el alza en la economía y los cambios legales para considerar los delitos fiscales como graves pudieron influir en el aumento del 14.3% de este tipo de recaudación. Virginia Ríos, fiscalista y profesora de la Universidad Panamericana, dijo que los cambios a las disposiciones fiscales, sobre todo al Código Fiscal, han tenido un impacto favorable en la recaudación. El fisco obtuvo 63 mil 778 millones de pesos por el programa "Cumplimiento de obligaciones", por el cual se asegura de que el contribuyente efectúe de manera oportuna la presentación de declaraciones y pagos. Por cobranza coactiva logró 36 mil 949 millones de pesos y el resto, 32 mil 685 millones, fue vía "Caídas recaudatorias", programa enfocado a identificar contribuyentes que tienen variaciones atípicas en el pago de impuestos.

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