Para evitar ser víctima de uno de estos fraudes es importante únicamente aceptar información de las páginas y redes sociales oficiales del gobierno. Se han detectado criminales que buscan cobrar dinero en efectivo para supuestamente dar acceso a programas de apoyo del gobierno federal, estafando a la ciudadanía. La presidencia de la república dio a conocer a través de un comunicado en donde se lee que el gobierno ya esta trabajando para desarticular estas redes que se encargan de engañar a la población prometiendo beneficios a cambio de depósitos de dinero. “El Gobierno de México alerta nuevamente a la población para que no se deje engañar por anuncios que circulan en redes sociales y servicios de mensajería instantánea”, señala el comunicado. Se dio a conocer que “personas ajenas a la Administración Pública Federal ofrecen apoyos económicos de 25 mil pesos y falsas tarjetas alimentarias como parte de un supuesto programa emergente ante la pandemia por COVID-19”. Según el comunicado 993 de la presidencia de la república, los estafadores buscan cobrar el acceso a falsos programas de apoyo o robar información personal de la ciudadanía. Asimismo mencionan que gracias a la coordinación que establecen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha logrado congelar cuentas de personas ligadas a este fraude. Sin embargo, diversos grupos fraudulentos siguen operando. Por eso se hace una llamado a la población en general a evitar caer en este tipo de estafas. Además se anunció que se iniciará una campaña de difusión en redes sociales para informar a la población acerca de las diferentes estrategias para defraudar. Para evitar ser víctima de uno de estos fraudes, hay que recordar que el acceso a cualquier tipo de programa social es gratuito. Hay que seguir las convocatorias de los diferentes programas, la cual se encuentra en las publicaciones que podemos encontrar en las paginas y redes sociales oficiales de los organismos del gobierno.
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