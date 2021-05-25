La empresa Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur SA de CV está enlistada por el Departamento de Justicia de Estado Unidos como parte de la presunta red de lavado del gobernador de Tamaulipas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio adjudicaciones directas a 33 empresas de la red de lavado de dinero en la que presuntamente está implicado el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. De acuerdo a documentos en la plataforma Compranet consultados por El Sol de México, la base de datos en internet donde se informan las contrataciones públicas, el fisco compró material de limpieza por 15 millones de pesos a la persona moral Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur SA de CV. Ésta está enlistada por el Departamento de Justicia de Estado Unidos como parte de la red de lavado. El contrato estuvo vigente de abril a octubre de 2020. Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur es una de las 33 personas físicas y morales investigadas por el gobierno de Estados Unidos en relación a una red de lavado de dinero en la que está involucrado el gobernador de Tamaulipas y su familia. Su hermano, Ismael García Cabeza de Vaca, también involucrado, es senador. El fisco, según consta en los documentos, adquirió 383 mil 461 litros de hipoclorito de sodio al 6%, 261 mil paños de microfibra de poliéster y nailon, 52 mil 200 botellas rociadoras con atomizador de 500 mililitros. El SAT justifica la realización del contrato por vía de adjudicación apelando a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. Explica que la continuidad de su funcionamiento es fundamental para la economía nacional. “Es preocupación del SAT, en apoyo a las medidas establecidas por el gobierno federal, mantener instalaciones desinfectadas”, dice el fisco. El órgano público dice haber buscado en su lista de proveedores. Entre los 16 que podrían hacer las veces de proveedores, sólo cuatro enviaron una cotización. De éstos, la propuesta más baja fue la de Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur.

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