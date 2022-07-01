El fisco mexicano puede aplicar embargos precautorios cuando existan créditos fiscales no garantizados por el contribuyente o cuando la garantía sea insuficiente para cubrirlos. Para garantizar el pago de un crédito fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó embargar cuentas bancarias de la empresa mexicana Alsea, dueña de restaurantes de franquicias multinacionales. La empresa que administra franquicias de cadenas como Starbucks, Domino’s Pizza y Burger King, informó en abril que el SAT le notificó sobre la obligación de un pago de 3 mil 881 millones de pesos en impuestos derivados de la compra de la cadena Vips en 2014.

En 2021, Alsea registró otro crédito fiscal relevante por las empresas compradas a la cadena Italianni's. Ambas deudas siguen en litigio pero el SAT puede aplicar embargos precautorios cuando existan créditos fiscales no garantizados por el contribuyente o cuando la garantía sea insuficiente para cubrirlos. Como reportamos, la autoridad hacendaria aplicó el embargo a finales de mayo pasado y la empresa promovió un amparo para impugnarlo. A mediados de junio pasado, una jueza concedió una suspensión definitiva contra el embargo, lo cual permite a Alsea acceder a todos los fondos de sus cuentas en Santander, BBVA y Citibanamex mientras se tramita el juicio, siempre y cuando garantice el monto del crédito fiscal. Como mencionamos, Alsea recibió una notificación del fisco sobre la resolución de los recursos de revocación que ha interpuesto en contra de los oficios de liquidación en los cuales el SAT le reclama el pago de impuestos por supuestos ingresos en la adquisición de bienes, derivados de la compra de la división de restaurantes Vips a Walmart de México, en 2014. Sin embargo, la empresa considera que no tiene por qué exhibir una garantía porque litiga en paralelo la nulidad del crédito fiscal, señala Reforma.