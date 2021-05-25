El presidente publicó en sus redes sociales un breve video en el que felicita a las personas que ejercen la profesión de contador en nuestro país, tanto en la administración pública como privada. E...

El presidente publicó en sus redes sociales un breve video en el que felicita a las personas que ejercen la profesión de contador en nuestro país, tanto en la administración pública como privada. El día 25 de mayo se celebra en México el Día del Contador Público, en conmemoración de Fernando Diez Barroso, a quien se considera el padre de la contabilidad en nuestro país. Fue la primera persona en hacer un examen profesional para obtener el título en la Escuela de Comercio y Administración, en 1907. El día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en sus redes sociales un breve video en el que felicita a las personas que ejercen la profesión de contador en nuestro país, tanto en la administración pública como privada. "En esta reunión nos acordamos que hoy es el día de los contadores. Hoy es el día del contador público, y en el gobierno, en el SAT en especial, trabajan muchos contadora públicos. Bueno, Rosalinda [administradora de auditoría fiscal del SAT] es de esa profesión, es contadora publica. También Antonio Martínez Dañino [administrador de grandes contribuyentes] es contador publico. Entonces yo quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los contadores públicos de México, mujeres y hombres, auditores, todos lo que se dedican a la administración publica, y también a la administración privada, a todos los contadores un saludo y felicitación. Un abrazo", dijo. El presidente estaba reunido con algunos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como los ya mencionados Rosalinda López Hernández y Antonio Martínez Danino, así como Horacio Duarte, quien es administrador general de aduanas, y Raquel Buenrostro, la jefa del órgano fiscal. También se encontraba presente Carlos Romero Aranda, el procurador Fiscal de la Federación (PFF).

Felicitaciones a los contadores públicos, mujeres y hombres dedicados a la administración, a los datos, a las cuentas, a los números, al debe y al haber. pic.twitter.com/6RLx0Iqv8p — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 25, 2021

El presidente dijo que los funcionarios estaban informándole sobre los ingresos del gobierno federal del primer cuatrimestre de 2021. "Vamos bien. Estamos bien y de buenas. La gente nos está dando su confianza y les agradezco mucho. Están contribuyendo, no pagando impuestos. Están contribuyendo porque así es como tenemos presupuesto para impulsar el desarrollo en nuestro país y para garantizar el bienestar de nuestro pueblo".

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