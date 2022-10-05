Las empresas firmantes del APECIC obtendrán la Licencia Única Universal, que las exime de todo trámite o permiso y del impuesto general de importación. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (APECIC), complementario al que se presentó en mayo en el que eliminó trámites, permisos e impuestos para la importación de productos alimenticios, como parte de las medidas acordadas con la iniciativa privada para combatir la inflación. Para enfrentar la carestía, el gobierno federal y un grupo de 15 empresarios del sector alimentario pactaron reducir el precio de la canasta básica en 8 por ciento, congelar las cuotas de las autopistas, dejar a la iniciativa privada los controles sanitarios para facilitar procesos, así como mantener el precio de la tortilla hasta febrero.

Eximen a empresas de impuesto de importación

Las empresas firmantes obtendrán la Licencia Única Universal, que las exime de todo trámite o permiso, incluidos los de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y del impuesto general de importación. Dicho gravamen se tiene que cubrir por las operaciones de internación en el territorio nacional de bienes y servicios, de acuerdo con las tarifas que establecen las leyes y tratados internacionales celebrados por México. Asimismo, el Acuerdo establece que se suspenderá la revisión de toda regulación que impida o encarezca la importación de alimentos y su movilidad en territorio nacional, y transferirá a las empresas la responsabilidad de que las mercancías cumplan con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad. Otra medida será la cancelación, hasta febrero de 2023, de la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos, con la finalidad defortalecer la producción nacional de aquellos granos en los que México es deficitario.

Eliminan aranceles al comercio exterior

Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda, detalló que la suspensión de trámites también incluye la eliminación de aranceles y barreras al comercio exterior, mantener los subsidios al precio de los combustibles y la electricidad, y congelar hasta el 28 de febrero de 2023 las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). El funcionario explicó que con el APECIC se prevé que baje 8 por ciento la canasta básica de 24 productos y que pase de mil 129 a mil 39 pesos (90 pesos menos) y dijo que el gobierno contuvo la inflación en los energéticos con un subsidio; sin embargo, “el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido, esto explica que la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8 por ciento en la primera quincena de septiembre sea de 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos, de 4.2 puntos”. Finalmente, cabe resaltar que los empresarios firmantes fueron Antonio Suárez, de Tuny; Leovy Carranza, de Pinsa-Dolores; Juan Antonio González, de Maseca; Altagracia Gómez, de Minsa; Daniel Salazar, de Bachoco; Isidro Ávila, de San Juan; Jesús Vizcarra, de Sukarne; Eugenio Caballero, de Sigma Alimentos. También acudieron a Palacio Nacional Guilherme Loureiro y Javier Treviño, de Walmart; Ricardo Martín Bringas, de Soriana y Antonio Chadraui, de Chedraui.