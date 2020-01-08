La Prodecon recomendó que todas las devoluciones de impuestos, procedentes o no, deben resolverse en un plazo de 40 días. En diciembre del año pasado la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó en su página oficial la Recomendación 20/2019 sobre el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Este artículo habla sobre las devoluciones de impuestos. Específicamente, la recomendación tiene que ver con la omisión de emitir resolución en el tiempo establecido en el artículo 22. La recomendación de la Prodecon era que la autoridad debe seguir lo establecido en el artículo 22 y no el 37 del CFF. De lo contrario, se violarían los derechos fundamentales protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Básicamente esto significa que las devoluciones de impuestos deben resolverse en 40 días. La recomendación de la Prodecon en ese momento solamente tenía que ver con las devoluciones procedentes. Ahora, la Procuraduría aclaró que todas las devoluciones de impuestos, sin importar si son procedentes o no, deben resolverse en el plazo de 40 días. Esto porque la autoridad fiscal había argumentado que el plazo solamente era aplicable cuando la solicitud de devolución es procedente. Pero, según la Prodecon, el artículo 22 habla sobre todas las devolucionesy no solamente las procedentes.

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