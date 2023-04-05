La fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas es el 2 de mayo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para facilitar la presentación de la declaración anual del ejercicio 2022 los contribuyentes. Estas herramientas incluyen un visor de nómina tanto para el trabajador como para el empleador, un visor de deducciones personales y un visor de facturas emitidas y recibidas para el pago mensual, provisional y definitivo del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Además, el SAT ha lanzado el SAT ID para generar o renovar Contraseña o renovar e.firma. Es importante destacar que para presentar la declaración anual de personas físicas del ejercicio 2022, es necesario contar con RFC y Contraseña o e.firma vigente. La fecha límite para presentarla es el 2 de mayo y están obligadas a presentarla las personas que reciban ingresos por sueldos y salarios, actividades empresariales, honorarios, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses, dividendos, entre otros. Las personas físicas que tributan en el Régimen General de Ley y resulten con saldo a favor, deben tomar en cuenta que se deben ingresar con Contraseña si el monto del saldo a favor es igual o menor a 10 mil pesos y con e.firma si el saldo a favor es superior a 10 mil pesos y se captura una nueva cuenta CLABE. Si el saldo a favor es mayor a 10 mil pesos y hasta 150 mil pesos, podrán utilizar la cuenta CLABE precargada.