A partir de 2022, el plazo para emitir el complemento de recepción de pago se reduce de 10 a 5 días naturales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. Con el documento se disminuyó el plazo para emitir el complemento de recepción de pago del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido como complemento de pago, de 10 a 5 días. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que esta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban. Esto se establece en la regla 2.7.1.32. de la RMF para 2022. Hasta el 2021, la obligación de emitir el comprobante tenía un plazo de 10 días naturales del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos. Pero Fiscalia señaló que a partir de 2022, el plazo para emitir el complemento de recepción de pago se reduce de 10 a 5 días naturales. Esto se establece en la regla 2.7.1.32. de la RMF para 2022. Es importante que los contribuyentes tomen en cuenta este cambio en sus procesos administrativos, para que no incumplan con las normas fiscales o no tengan inconvenientes con sus clientes.

Con información de Fiscalia.

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