La autoridad fiscal publicó un documento con las respuestas a preguntas frecuentes sobre el Visor de deducciones personales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un ...

La autoridad fiscal publicó un documento con las respuestas a preguntas frecuentes sobre el Visor de deducciones personales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un documento con las respuestas a siete preguntas frecuentes sobre el visor de deducciones personales. La información que publicó la autoridad fiscal es la siguiente:

¿Hasta qué fecha está actualizado el visor de deducciones personales?

La fecha de actualización de la información aparece en la parte superior de tu lista de deducciones precargadas, cuando realizas la consulta.

¿Por qué en el Visor no me aparecen facturas de crédito hipotecario?

La información de éste tipo de deducción se podrá visualizar a partir del mes de febrero de 2021, una vez que se presente la declaración informativa de intereses por parte de las organizaciones e instituciones del sector financiero y los órganos públicos federales y estatales.

¿Qué beneficios obtengo al utilizar el Visor?

Conocer la información correspondiente a los conceptos identificados como deducciones personales.

La revisión oportuna de las facturas de estos gastos permitirá que se presenten cargadas y clasificadas como deducciones personales en la Declaración anual de personas físicas del ejercicio 2020.

¿Qué información obtengo al consultar el visor?

Fecha de emisión del comprobante.

RFC y nombre del emisor.

Descripción de cada concepto.

Clave de producto o servicio.

Importe deducible por concepto.

Forma de pago.

Tipo de deducción.

Tipo de aportación o depósito

Folio Fiscal.

En el caso de los créditos hipotecarios, obtendrás la siguiente información:

Consecutivo

Fecha de emisión

RFC del emisor.

Nombre del emisor.

Total.

Tipo de deducción.

¿Qué tipo de deducciones puedo consultar en el visor?

Te permite identificar los siguientes tipos de deducciones:

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

Gastos funerarios.

Donativos.

Aportaciones voluntarias al SAR.

Primas por seguros de gastos médicos.

Transportación escolar obligatoria.

Depósitos en cuentas especiales para el ahorro para el retiro.

Pagos por servicios educativos.

Créditos hipotecarios.

¿Cuál es el motivo por el que en el Visor no se muestra el concepto de pago de colegiaturas de una factura la cual tiene todos los datos correctos incluyendo los del complemento, para que sea clasificada como deducción personal por colegiaturas?

La descripción de la factura deberá señalar que se trata del pago de colegiaturas; así como el periodo o mes que se está pagando, a efecto que pueda ser clasificada como deducción personal por colegiaturas, esta información la podrás consultar en la sección de “Información importante” del “Visor de deducciones personales” así como también datos necesarios que se deben considerar en la factura para poder ser clasificados como deducción personal.

¿Qué gastos puedo deducir en mi declaración y cuáles tienen algún tope?

Esta información la podrás consultar en la sección de “Información importante” del “visor de deducciones personales”, mismo que se encuentra en el portal del SAT. Puedes ver el documento que publicó el SAT aquí / Sección: Contenidos relacionados / Criterio de búsqueda: Preguntas frecuentes del Visor de deducciones personales / Fecha de publicación: diciembre de 2020.

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