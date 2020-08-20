Te decimos los pasos que tienes que seguir para tramitar tu incapacidad por COVID-19 a través de internet. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la enfermedad causada por el ...

Te decimos los pasos que tienes que seguir para tramitar tu incapacidad por COVID-19 a través de internet. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, el COVID-19, ya se considerará como riesgo de trabajo. Para evitar aglomeraciones de personas y evitar contagios, se puso a disposición de los derechohabiente el trámite de incapacidad a través de internet. Sin embargo, se tomará en cuenta para el trámite que los centros de trabajo sigan los lineamientos de seguridad, así como también los protocolos de seguridad que fueron establecidos por la Secretaría de Salud. Es importante recordar se trata de una incapacidad ordinaria en el sentido que recibirá el 100% de su sueldo a partir del primer día de incapacidad.

¿Cómo puedo tramitar la incapacidad?

Si presentas algún síntoma causado por el SARV-CoV2, existen dos formas de tramitar el permiso especial de COVID-19 a través del portal web del IMSS o la app IMSS Digital. Debes de tener a la mano los siguientes documentos:

Clavé única de registro de población (CURP)

Número de seguridad social (NSS)

Correo electrónico

Número teléfonico

Cuenta CLABE interbancaria

Portal web

Ingresar al portal del IMSS Entra a la sección de COVID-19, te dirigirá a otra ventana y deberás dar clic en la opción de Permiso COVID-19 Te redireccionará a otra ventana donde tendrás que ingresar CURP, código postal e ingresar los caracteres de la imagen.

Aplicación IMSS digital

Ingresar a la aplicación Entra en la opción de COVID-19 Da clic en la opción cuestionario y permisos COVID-19 Deberás de ingresar CURP, código postal e ingresar los caracteres de la imagen.

En ambos casos deberás responder un cuestionario para identificar los síntomas e identificar el nivel de incapacidad laboral. El permiso es hasta por 14 días.

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