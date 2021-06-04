El SAT informó que incrementará hasta en 100% el número de citas disponibles a partir de junio. Desde 2020, con las medidas de distanciamiento social implementadas en un intento de frenar la propagación del COVID-19, el número de citas disponibles en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue a todas luces insuficiente. Sin embargo, con el regreso a la normalidad, tras el avance de la campaña nacional de vacunación, esto podría estar por cambiar. El SAT informó en un comunicado que incrementarán el número de citas a partir del mes de junio, justo después de que vencieron los plazos para presentar las declaraciones anuales de personas morales y físicas. El número de citas disponibles a partir de este mes podría ser del doble de las que han estado disponibles hasta la fecha en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el comunicado, el SAT recordó que sus servicios son gratuitos, por lo que invitaron a los contribuyentes a evitar comprar citas. También invitan a los contribuyentes que hayan tramitado una cita y no puedan asistir a ella, a cancelarla, para que otra persona pueda hacer uso del espacio. Por último, recuerdan a los pagadores de impuestos que hay trámites para los que no es necesario acudir a las oficinas del fisco, como la renovación de la e.firma o el trámite de la constancia de situación fiscal, entre otros.

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