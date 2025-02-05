Las marcas más exitosas de TikTok, Instagram y YouTube necesitan especialistas en mercadotecnia que sepan crear contenido viral, diseñar campañas que conecten con su audiencia y analizar datos para...

Las marcas más exitosas de TikTok, Instagram y YouTube necesitan especialistas en mercadotecnia que sepan crear contenido viral, diseñar campañas que conecten con su audiencia y analizar datos para tomar decisiones inteligentes. Los profesionales del marketing digital están detrás de las estrategias que hacen que algunas marcas sean tendencia mientras otras pasan desapercibidas. ¿Te interesa ser parte de las estrategias que hacen exitosas a las marcas? La licenciatura en mercadotecnia en UVM te enseña las estrategias que usan Nike, Spotify y Netflix para conectar con millones de personas. Conoce los cinco puntos que debes conocer sobre esta carrera que está formando a los futuros líderes del marketing en México.

¿Qué aprenderás en la licenciatura de mercadotecnia UVM?

El programa de mercadotecnia de UVM te forma en las áreas más demandadas del marketing actual, aprenderás a crear campañas publicitarias efectivas, desarrollar estrategias de marca y analizar datos para tomar decisiones basadas en el comportamiento real de los consumidores. Cada materia suma habilidades que las empresas buscan. El plan de estudios de mercadotecnia en UVM incluye certificaciones profesionales en:

Google Analytics y Meta Business

Herramientas de diseño digital

Plataformas de email marketing

Software de investigación de mercados

Gestión de comercio electrónico

CRM y análisis de datos

¿Cuánto dura la carrera de mercadotecnia y cómo se estructura?

La licenciatura de mercadotecnia en UVM tiene una duración de 8 semestres, los primeros dos años te concentras en fundamentos de marketing, investigación de mercados y comportamiento del consumidor. A partir del quinto semestre eliges una especialización según el área que más te interese: marketing digital, publicidad o comercio electrónico. En este sentido, cada semestre combina teoría con práctica real, las clases incluyen casos de empresas mexicanas, proyectos con marcas reales y simuladores de negocio que te preparan para situaciones laborales. Los horarios flexibles te permiten estudiar mientras trabajas o realizas prácticas profesionales.

¿Qué materias forman la licenciatura de mercadotecnia?

Según el plan de estudios oficial de UVM, cursarás materias fundamentales como investigación de mercados, comportamiento del consumidor y estrategias de comunicación integrada. La carrera de mercadotecnia incluye temas especializados en branding, promoción y ventas que te preparan para crear estrategias completas de marketing. En la práctica, cada semestre integra materias como:

Fundamentos de mercadotecnia

Técnicas de ventas y negociación

Metodologías de investigación

Desarrollo de planes de marketing

Gestión de marca y productos

Estrategias de comunicación digital

¿Cómo son las prácticas profesionales en mercadotecnia?

El plan de estudios de la licenciatura de mercadotecnia incluye prácticas profesionales como parte de tu formación, durante este periodo aplicas los conocimientos adquiridos en situaciones reales de trabajo, desarrollas habilidades profesionales y comienzas a construir tu red de contactos en el sector. Los conocimientos de la licenciatura en mercadotecnia te preparan para roles diversos. Podrás especializarte en marketing digital, investigación de mercados, publicidad, desarrollo de productos o gestión de marca. El campo laboral se expande con las nuevas tecnologías y canales de comunicación. ¿Listo para iniciar tu carrera en mercadotecnia? La licenciatura de mercadotecnia en UVM te prepara con fundamentos sólidos y experiencia práctica. El programa desarrolla las competencias que necesitas para destacar en el dinámico mundo del marketing.