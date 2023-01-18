Entre las conductas ilícitas en las que pueden incurrir los funcionarios del fisco están robo, fraude, falsificación de documentos públicos y cohecho El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente invitó a los contribuyentes a denunciar las conductas ilícitas por parte de su personal. De acuerdo con el minisitio de Anticorrupción del SAT, entre otros, los tipos de delitos que pueden cometer los funcionarios y sus sanciones son los siguientes:

Fraude

La persona servidora pública que engaña a uno, o aprovechándose del error en que este se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Ejemplo: Una persona servidora pública es la responsable de administrar un contrato celebrado entre la institución y una empresa privada como proveedor de algún servicio. Esta persona servidora pública se percata de que el proveedor entrega una cantidad superior de bienes a la acordada en el contrato y decide no documentarlo, ni informar sobre el excedente, ni tampoco lo devuelve al proveedor; y en lugar de avisarle al proveedor, prefiere adueñarse de los bienes “sobrantes” aprovechándose del error. Por esta conducta, la persona servidora pública puede ser procesada y sentenciada con hasta 12 años de prisión y 120 días de salario de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 386 del Código Penal Federal.

Robo

La persona servidora pública que destruya dolosamente, utilice o se apodere de un bien mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer. Ejemplo: Una persona servidora pública atraviesa problemas económicos; y en su desesperación por superar esa crisis decide adueñarse del teléfono celular de un compañero -sin su consentimiento- para venderlo y pagar sus deudas. Por esta conducta, la persona servidora pública puede ser procesada y sentenciada con hasta 10 años de prisión y 1,000 días de multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 367 del Código Penal Federal.

Acceso ilícito a sistemas

La persona servidora pública que sin autorización modifique, destruya, copie o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado protegidos por algún mecanismo de seguridad. Ejemplo: Una persona servidora pública ve la oportunidad de copiar, del equipo de cómputo de su jefe, una base de datos con información confidencial de contribuyentes para poder venderla a un despacho de cobranza. Por esta conducta, la persona servidora pública puede ser procesada y sentenciada con hasta 8 años de prisión y 900 días de multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 211 Bis 3 del Código Penal Federal.

Cohecho

La persona servidora pública que por sí o por otra, solicite o reciba ilícitamente dinero o cualquier beneficio, prometa o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Ejemplo: Una persona servidora pública recibe un sobre anónimo con dinero y un mensaje solicitando, en beneficio de una tercera persona, realizar cierta gestión en la institución. La persona servidora pública decide acceder a la petición, conserva el dinero ofrecido y realiza la gestión. Por esta conducta, la persona servidora pública puede ser procesada y sentenciada con hasta 14 años de prisión y 150 días de multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 222 del Código Penal Federal.

Falsificación de documentos públicos

La persona servidora pública que ponga una firma o rúbrica falsa, aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco o altere el contexto de un documento verdadero; elabore placas, gafetes, distintivos o cualquier otra identificación oficial sin contar con la autorización correspondiente; expida un testimonio supuesto de documentos que no existen; haga que alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo su contenido o expida una certificación de hechos que no sean ciertos o dé fe de lo que no consta. Ejemplo: Una persona servidora recaba la firma de su jefe para la formalización de cierto trámite. Con el documento ya firmado, decide alterar el contenido del mismo para su propio beneficio y el de alguien más. Por esta conducta, la persona servidora pública puede ser procesada y sentenciada con hasta 12 años de prisión y 540 días multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 243 del Código Penal Federal. Puedes ver todos los tipos de delitos que expuso el SAT aquí.