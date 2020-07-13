El director de la Profeco lo llamó el operativo más amplio en la historia de la dependencia en México. Iban contra gasolinerías que venden litros incompletos o abusan de los precios del combustible. Por la mañana, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, comunicó que se realizó un operativo conjunto. Presumió que siete dependencias del gobierno estuvieron involucradas: la Marina, el SAT, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Este esfuerzo se hizo con el objetivo de detectar gasolineras que aumentan precios, no dan el combustible completo o utilizan dispositivos para robar. A este operativo, Ricardo Sheffield lo llamó como el más amplio en la historia de México. “Impulsamos el operativo encabezado por la Secretaría de Marina, más amplio que hemos hecho a lo largo de esta administración, de hecho el más amplio en la historia del país. Encontraron algún tipo de irregularidad y hay algunos casos que ameritan operativos de esta índole”, dijo. Gracias a esta acción, la Profeco realizó la verificación de diversos establecimientos despachadores de gasolina. Los logros anunciados son estos: En una gasolinera en Campeche, una vez efectuadas las pruebas “volumétricas, hidráulicas, electrónicas y documentales”, se colocaron sellos de inmovilización de cuatro instrumentos de despacho de combustibles. Asimismo, se informó que la ASEA efectuó la clausura temporal total de una estación marítima y terrestre, por encontrar una toma presumiblemente irregular para el despacho de hidrocarburo con el muelle de la estación de servicios. En efecto, quedó abierta la carpeta de investigación correspondiente por hechos constitutivos de robo de hidrocarburo. Se anunció que en el Estado de México se encontró un dispositivo que podría reducir el volumen de combustible de despacho; el artefacto funciona en la parte posterior del dispensario, específicamente en el pulsador que mide el flujo de combustible. En total se encontraron 52 pulsadores, unos aparatos con los que se altera el volumen de combustible despachado por las gasolineras.
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