El próximo año, las empresas tendrán que absorber mayores costos derivado de la inflación, aumentos salariales y cambios en la legislación laboral El próximo año será desafiante para todas las empr...

El próximo año, las empresas tendrán que absorber mayores costos derivado de la inflación, aumentos salariales y cambios en la legislación laboral El próximo año será desafiante para todas las empresas, sobretodo para las más micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con Enrique Quintana, columnista de El Financiero.

La afectación podría ser por una combinación de incrementos de costos al mismo tiempo que un freno en la expansión de los mercados derivado de un menor crecimiento económico.

De acuerdo con el especialista, los mayores costos tienen que ver con los siguientes elementos: la persistencia de la inflación en las materias primas e insumos, el incremento previsto de los salarios contractuales y del salario mínimo; el incremento de los días de vacaciones obligatorias; el comienzo del proceso de alza de la contribución patronal a las Afores y los mayores costos financieros derivados del alza de las tasas de interés.

1.- La inflación para los productores

Al hablar del proceso inflacionario, casi siempre enfocamos la problemática de los consumidores, pero pocas veces se atiende la de productores o distribuidores. De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Productor creció en 8.6 por ciento en septiembre contra un 7.2 del mismo mes del año pasado y 3.8 de septiembre de 2020. La reducción que se visualiza para 2023 será muy gradual, por lo que las empresas van a padecer estas alzas casi todo el año, señala el periodista.

2.- Incremento salarial

El columnista detalló que podría haber un alza de 25 por ciento, lo que implicaría un incremento acumulado de 144.5 por ciento de diciembre de 2018 a enero de 2023. Son las pequeñas empresas las que tienen un mayor número de trabajadores con el mínimo, por lo que serían las más afectadas. En el caso del salario contractual con el que se cotiza al IMSS, el incremento es de 35.6 por ciento en el mismo periodo. Hay que subrayar que es positivo que los trabajadores ganen más, pero eso no quita que sean mayores costos para las empresas, expone el especialista.

3.-La duplicación de las vacaciones

Aunque se frenó la discusión en el Senado, es probable que la modificación a ley que aumentará de 6 a 12 días el número de vacaciones obligatorias para los trabajadores se apruebe este año en el Congreso de la Unión. Igualmente, es un hecho positivo que permitirá a México acercarse a otros países, pero no dejará de tener un impacto en costos laborales, de entrada, en alrededor de 2 por ciento en el primer año, dijo Quintana.

4.- Las mayores cuotas patronales a las Afores.

Desde el próximo año y hasta el 2030, las cuotas patronales con las que se contribuye a las Afores, aumentarán desde el 3.15 actual hasta el 11.875 por ciento en el 2030. Esto implica un aumento aproximado de un punto porcentual por año, que es el costo adicional que las empresas tendrán que erogar. El impacto en costos dependerá de la proporción del costo laboral en los costos totales, señala el columnista de El Financiero.