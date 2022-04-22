La autoridad fiscal extendió la fecha de fin de vigencia del uso "P01 - Por definir", para continuar utilizándose hasta el 30 de junio de 2022. El 1 de enero entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura. Pero actualmente está transcurriendo un periodo de convivencia, para que los contribuyentes empiecen a usar el nuevo CFDI 4.0 y puedan seguir usando la versión 3.3. La última fecha límite que estableció la autoridad fiscal para el periodo de convivencia es el 30 de junio de 2022. Esto lo hizo a través de la primera versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022.

Clave de uso “por definir” de la factura

Cuando se solicita una factura a un establecimiento, el receptor debe indicar qué uso le dará al mismo, según las opciones del catálogo. Con los cambios fiscales para 2022, se establece que el nuevo requisito en la emisión de comprobantes fiscales es que “se debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal”. Esto se indica en el artículo 29-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación (CFF). Por eso, en el CFDI 4.0 no puede utilizarse el uso de comprobante "P01 - Por definir". Mientras que en la versión 3.3, el catálogo sí tiene la clave mencionada, que se utiliza cuando el receptor no tiene definido en ese momento el uso que se le dará a ese comprobante.

Fecha límite para el uso “por definir”

En el catálogo de uso del CFDI 3.3 se previó la vigencia de la clave “P01 – Por Definir” originalmente hasta el 30 de abril de 2022. Es decir, la clave perdería su vigencia a partir de esa fecha. Esto se debe a que en un principio el CFDI 3.3 no se podría utilizar después de esa fecha. Pero a pesar de que el uso de está versión del comprobante fiscal fue posteriormente extendido hasta el 30 de junio, este catálogo no había sido actualizado en este rubro. Así que seguía previendo como fecha de fin de vigencia de esa clave el 30 de abril de 2022.

Prórroga para el uso de la clave

Sin embargo, una nota de Fiscalia indica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó, en su portal de internet, una actualización a los catálogos del CFDI 3.3. La nota señala que en el catálogo c_UsoCFDI se extiende la fecha de fin de vigencia del uso "P01 - Por definir", para continuar utilizándose hasta el 30 de junio de 2022. Fiscalia explicó que originalmente la conclusión de la vigencia de esta clave estaba prevista para el 30 de abril, pero dada la prórroga para continuar utilizando el CFDI 3.3 hasta el 30 de junio de 2022, el uso de esta clave también se extiende.