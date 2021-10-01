Te decimos algunas de las propuestas para deducir las inversiones de las empresas en el RESICO. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, la Secretaría de Hacienda ...

Te decimos algunas de las propuestas para deducir las inversiones de las empresas en el RESICO. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, la Secretaría de Hacienda incluyó la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrá acceder a él. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen. Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año. Además, contará con varios beneficios para personas morales. Por ejemplo, un esquema de deducción de inversiones a corto plazo. La deducción dependerá del tipo de bien y del monto invertido.

También se les permitiría la acumulación de ingresos y deducción de las erogaciones hasta que éstos efectivamente se perciban y se paguen, con el fin de apegarse a los flujos de efectivo de los contribuyentes. Al igual que con personas físicas, la información de los CFDI se subirá automáticamente a las plataformas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así, será más fácil y rápido cumplir con las declaraciones provisionales y anuales.

Podrán deducir inversiones

Como señala El Economista, se proponen nuevas tasas de depreciación para la deducción de inversiones. Por ejemplo, en el caso de mobiliario y equipo de oficina, se permitirá una deducción anual de 25%. Para computadoras personales y portátiles, por ejemplo, la tasa que se propone es de 50% anual. Así, las personas morales podrán terminar de deducir esta compra en dos años y no en tres, como se hace actualmente. En el caso de las inversiones en maquinaria para el sector restaurantero, se propone una tasa de 33% en lugar de la actual de 20%. En entrevista con El Economista, Luis Fernando Balderas, subprocurador de acuerdos conclusivos y de gestión institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), dijo que estos cambios incentivarán la inversión y facilitarán las deducciones para las personas morales. Con información de El Economista y Contador MX https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empresas-podrian-deducir-hasta-50-de-sus-inversiones-20210929-0170.html

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